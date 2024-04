''E' ancora un po' vuota'': Fedez ha iniziato ad arredare la nuova casa dove vive dopo la rottura con Chiara Ferragni, guarda

Il rapper mostra l’attico di 400 metri quadrati che avrebbe acquistato a Milano in Piazza Castello

Nel mega salone sono tornati sia il flipper che un celebre videogame…

La vita da single non è malaccio. Fedez si dà da fare dopo l’addio a Chiara Ferragni. Il rapper ha iniziato ad arredare la nuova casa dove vive dopo la rottura con l’imprenditrice digitale 36enne. Nelle sue storie sul social fa vedere ancora una volta l’attico di 400 metri quadrati che avrebbe acquistato a Milano in Piazza Castello. “E’ ancora un po’ vuota, però, più o meno…”, sottolinea. L’appartamento comincia a prendere forma.

''E' ancora un po' vuota'': Fedez ha iniziato ad arredare la nuova casa dove vive dopo la rottura con Chiara Ferragni

Il divano campeggia al centro del salone con pavimento in parquet chiaro e con ampie vetrate. Si vede un mobile con specchio a parete, una poltrona, degli scaffali e un altro arredo nel punto dove dovrebbe andare il televisore.

Federico fa vedere il bizzarro tavolino che ha messo davanti al divano. All’interno dei vetri si vedono mille oggetti diversi. “C’è anche una banana”, precisa il 34enne. Poi fa vedere i suoi preziosi giocattoli: un flipper e un famoso videogioco da sala. Li adora e sottolinea: “Però sono tornati loro”, come a dire che prima, con accanto Chiara, non poteva posizionarli dove avrebbe voluto. Chissà…

Il 34enne annuncia che parte con i suoi due bambini per Miami: è la prima vacanza da papà single

Ironico, scopre anche uno scaffale pieno di teschi colorati e dove, per Pasqua, ha preso un crocifisso assai curioso, in cui Gesù fa il bungee jumping. Rivela le quattro mura ma non è tutto. Al momento stoppa la voglia di arredare la casa e vola via. Fedez parte con i suoi due bambini, Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, appena tornati dalla vacanza con la mamma a Dubai.

In aeroporto è nonno Franco a scortare i nipotini

Lucia porta i due figli a Miami, ancora una volta al caldo. E’ la sua prima vacanza da padre single. “Finalmente parto con i miei bimbi, non vedevo l’ora”, rivela. In aeroporto c’è papà Franco con lui: i suoi genitori, nonni dei bimbi, lo avranno accompagnato in Florida?