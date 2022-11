Il conduttore del GF Vip tira una vera e propria stoccata al 27enne

L’ex parrucchiere ha chiuso la storia con Oriana, ma le sue parole non convincono Alfonso

Alfonso Signorini tira una stoccata ad Antonino Spinalbese in diretta tv al GF Vip. L’ex parrucchiere 27enne ha chiuso la storia con Oriana Marzoli in malo modo dopo essere andato ‘oltre’ con la venezuelana tra le lenzuola. Il conduttore non è convinto delle motivazioni del 27enne e lo affonda chiamando in causa la sua ex. “Provochi sofferenza, adesso capiamo un po’ meglio Belen”, gli sottolinea il 58enne.

Signorini affonda Antonino Spinalbese in diretta tv: ''Provochi sofferenza, adesso capiamo un po' meglio Belen''

Antonino ha rotto con la Marzoli dopo la frase della 30enne su Luna Marì, la figlia di un anno e 4 mesi che l’ex hair stylist di Coppola ha avuto dalla showgirl 38enne. Vedendolo triste e in lacrime la ragazza ha cercato di rincuorarlo con parole che lui ha giudicato sbagliate. Gli ha detto: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”.

Alfonso affronta in diretta la situazione. Oriana spiega: “Quando lui ha detto che gli mancava sua figlia, sono andata in confessionale a chiedere delle foto di sua figlia per lui. Antonino ancora mi piace, ancora sto male. Se lo vorrei? Certo”. Spinalbese replica: “Nella vita non si può mai sapere. Qua dentro mi sto accorgendo che ogni volta che mi propongo di fare qualcosa, accade sempre altro. Come sempre, faccio un’azione e quando mi accorgo di farla, vorrei tornare indietro. Quando siamo sotto le coperte, è più difficile frenarsi”

Antonino tergiversa in tv sul futuro con Oriana, lei perde la pazienza. Da giorni è in lacrime per il comportamento del ragazzo, Signorini le domanda se lo abbia insultato a denti stretti, la Marzoli ammette: “Sì, l’ho mandato a fancu*o. Adesso basta, però. E tutto chiaro. Adesso si mette a scherzare su questa cosa”.

L’ex parrucchiere ha chiuso la storia con Oriana, ma le sue parole non convincono Alfonso

Signorini è abbastanza perplesso da quel che ha detto Antonino in Confessionale sulla venezuelana. “Non ho voglia di creare cose superficiali” - ha spiegato lo spezzino - Caratterialmente non siamo in linea, è come se la vedessi un po' infantile. Lei dice che un cane è come un figlio, questo approccio l'ho trovato superficiale. Adesso faccio solo la retromarcia, vado indietro. In lei ho visto la noia, il fastidio di parlare di mia figlia e questo mi ha fatto resettare Oriana. Una mancanza di tatto. Vorrei trovare la donna perfetta per mia figlia e se devo partire da questo diciamo che manca proprio la materia prima”.

Il presentatore è abbastanza basito. Rivolgendosi ad Antonino, gli precisa: “L'affermazione che fai secondo te è realmente giusta? Perché dovresti scegliere una donna per tua figlia? Razionalmente è esagerato". Antonino conferma e il conduttore lo bacchetta: "Tu sei tormentato nelle relazioni, ma sotto il piumone di notte misteriosamente hai le idee chiarissime? Tua figlia dopo una certa ora non vede più? Allora sei anche paracu*o. Provochi sofferenza, ora capiamo tutti un po’ meglio Belen. Belen sei tutti noi! Ciao Belen”. Spinalbese rimane di sasso.