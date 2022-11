Ilary Blasi ha ritrovato l'amore dopo Totti? 'Chi' lancia la bomba e pubblica le foto: guarda

Secondo il settimanale la conduttrice avrebbe un nuovo fidanzato

Avrebbe trascorso con lui un weekend in un esclusivo hotel con centro benessere

Ilary Blasi avrebbe deciso di ripartire da un ‘vichingo’. Chi lancia la bomba e pubblica le foto della conduttrice con un altro uomo: secondo il settimanale avrebbe ritrovato l’amore dopo la rottura con Totti, con cui c’è ancora in ballo la combattutissima separazione. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ne è certo: i due avrebbero trascorso un romantico weekend in un lussuoso hotel con centro benessere.

Ilary Blasi ha ritrovato l'amore dopo Totti? 'Chi' lancia la bomba e pubblica le foto

Ilary Blasi è stata paparazzata all’aeroporto di Zurigo con Bastian, un imprenditore tedesco. “Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte”, scrive Chi.

L'ex Letterina e l'imprenditore avrebbero soggiornato al The Dolder Grand, hotel di Zurigo con vista sulle Alpi svizzere. L'albergo extralusso ha 175 camere, una spa di 4 mila metri quadri. Arricchito da una collezione d'arte, la struttura è stata costruita vicino un bosco lussureggiante dove passeggiare. Il costo per soggiornare va dai 540 euro a notte per una camera standard fino ai 14mila 700 euro per le suites più esclusive e riservate.

Lui sarebbe Bastian, un imprenditore tedesco

Nelle foto, finite in cover sul rotocalco rosa, si vede Ilary al fianco dell’uomo indicato come il suo presunto nuovo fidanzato. In una la presentatrice si scatta un'immagine con lui davanti a uno specchio con lo smartphone. L'altra immortala la 41enne di spalle mentre sembrerebbe baciare Bastian sulla bocca.

La 41enne avrebbe trascorso con il presunto nuovo fidanzato un weekend in un esclusivo hotel con centro benessere

“A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione. Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente. Evidentemente quest'anno più che il latin lover va di moda il vichingo!”, sottolinea il giornale.