Aurora Ramazzotti scioccata dalla grandezza del suo pancione al quinto mese: ''Presto servirà una cariola''

Incinta, mostra il ventre ‘lievitato’ in pochissimo tempo: aspetta un maschietto

Aurora Ramazzotti mette ancora una volta a nudo il suo ventre lievitato in poche settimane per la gravidanza. E’ scioccata dalla grandezza del suo pancione al quinto mese ed esclama: “Tra un po’ per portarmi in giro servirà una cariola!”.

La 25enne incinta del suo primo figlio, un maschietto, che nascerà ad aprile prossimo, per la felicità del papà, Goffredo Cerza, per la prima volta rivela le settimane di gestazione. “Volevo condividere con voi, amici dei social - dice Aury in una delle sue IG Stories - La dimensione della pancia…. Sono a 21 settimane e 3 giorni per i meno intenditori. Neanche al sesto mese: entro nel sesto mese sabato (il prossimo 3 dicembre, ndr)…”.

La Ramazzotti, con indosso una t-shirt cropped e i pantaloni di una tuta, si mette di profilo, per farsi vedere ancora meglio dai follower. “Tra due mesi mi portano in giro con una cariola…? Non lo so…!”, sottolinea con la faccia stupita.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha già svelato che non le entrano più le scarpe, pure sul décolleté ora florido è stata piuttosto critica, affermando di preferire la sua prima. Ora mostra il pancione ingigantito. E’ divertita, ma anche un po’ stupita delle forme da mamma.