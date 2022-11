Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi al GF Vip, volano gli stracci: ''Ti consiglio di puntare sul fisico''

In diretta tv c’è maretta tra l’opinionista 48enne e l’influencer 29enne

Lo scontro si accende nuovamente quando la produttrice attacca Oriana e l’altra la difende

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi sono le protagoniste assolute dell’ultima puntata del GF Vip, tra le due volano gli stracci in diretta tv. La produttrice sembrerebbe proprio non aver dimenticato le parole dette dall’influencer tempo fa. Alfonso Signorini aveva chiesto all’italo-persiana cosa cosa invidiasse alla moglie di Paolo Bonolis, la 29enne aveva risposto: “L’esperienza”. Il conduttore, ridacchiando, voltandosi verso l’opinionista del reality 48enne, aveva ironizzato: “Insomma, ti ha dato della ‘vecchia’”. Sembrava tutto un gioco, invece parrebbe esserci di più. Stavolta è Sonia a metterci il carico. Punta il dito contro Giulia in apertura di puntata, senza mezzi termini, sottolinea feroce: “Ti consiglio di puntare sul fisico”.

C’è maretta in studio al reality. La Salemi indossa una tuta, portata con un top a fascia sotto, che le lascia scoperto l’addome, e scarpe da ginnastica. Signorini l’accoglie in apertura di puntata: “Saluto la nostra Giulia, hai un look sbarazzino stasera”. La ragazza replica: “Ho raccolto il consiglio di Sonia, mi sono messa in tuta. Ho realizzato il sogno di una vita: prima serata con questo look non si era mai visto”.

Sonia non rimane in silenzio e tira subito una frecciatina alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, con un sorrisino ironico sulle labbra controbatte: “In tuta sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata e infatti non riesco a muovermi. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo”. Poi, dopo un paio di battute sugli anni di esperienza, la Bruganelli affonda il colpo: “Mi sembra giusto, lei è nuova. L’abbiamo vista, è bellissima. continuerei a puntare ancora per un po’ sul fisico”.

Giulia non si offende e si accomoda nella sua postazione di ‘addetta ai social’. “Giulia non disperare, perché come lei puoi sempre schiacciare l’occhio a un noto conduttore”, ribatte caustico Signorini, facendo riferimento a Bonolis. “Tu mi hai scelto per il fisico?”, chiede la Salemi ad Alfonso. “Assolutamente no! Per l’intelligenza tutta la vita”, risponde ironico il presentatore 58enne. "Nel mio caso, mi hai chiamata per l’intelligenza”, controbatte ancora Sonia, per puntualizzare, al rientro dalla pubblicità.

Le scintille sembrano spegnersi, ma non è così. Il secondo round arriva quando la Bruganelli attacca Oriana Marzoli, non credendo alle sue lacrime per Antonino Spinalbese a cui si è concessa dopo pochi giorni e con cui poi ha rotto. Sonia attacca la venezuelana, che nel risponderle piange. E’ Giulia a prendere le difese della 30enne. “Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui e non tu stasera - commenta l'influencer - quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli”.

Sonia Bruganelli sbotta: "Così non ci sto ragazzi, scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene. Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo". "Sì, ma è colpa di entrambi - replica la Salemi - lui si è lavato le mani stasera, quello che dico, lo dico perché lo penso”.

Il fuoco torna ad ardere nel finale di puntata. Signorini abbraccia Giulia e le sottolinea come la Bruganelli sia “brutta, cattiva e gelosa”. La Salemi ridendo, sottolinea: “Altro che tuta io la prossima puntata vengo col giubbotto anti proiettili”. “Fai bene”, le precisa sarcastica Sonia. Non è ancora finita qui.