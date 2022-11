La modella 34enne e il Dj e produttore musicale sono felicissimi

Foto a due, lei scrive: “Tu sai che sei il mio preferito”

Marica Pellegrinelli e William Djoko sono felicissimi insieme: l'amore continua e va a gonfie vele. Il Dj è spesso impegnato nel mondo con la sua musica, di cui è anche produttore, i locali più importanti del pianeta lo reclamano: il punto fisso del 38enne rimane Milano, dove c’è la modella 34enne ad attenderlo, tra baci e abbracci, come quelli raccontati dalle foto a due condivise dall’ex moglie di Eros Ramazzotti sul social, gentilmente concesse da Replay, realizzate durante uno stage del brand, come sottolinea lei stessa su Instagram.

Marica Pellegrinelli appassionata con William Djoko: l'amore tra i due continua a gonfie vele (foto: Replay)

In uno scatto Marica e Dj Djoko si guardano l’una negli occhi dell’altro, in un altro i due si baciano. Abiti casual e tantissimo sentimento. “Tu sai che sei il mio preferito”, scrive la top model, mamma di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, avuti entrambi dal cantante 59enne, con cui è finita, dopo 10 anni nel 2019.

La 34enne e il 38enne si scambiano un bacio (foto: Replay)

La bresciana e l’artista nato da padre camerunense e madre olandese-ucraina e con un passato anche da ballerino di salsa stanno insieme dall’estate 2021. Si sono conosciuti a Ibiza. Il loro rapporto è cresciuto in fretta: Djoko è diventato una presenza costante nella vita della Pellegrinelli, che ormai anche via social non fa mistero del suo amore. William è anche entrato in sintonia coi figli della modella, in compagnia dei quali è stato paparazzato più volte, sorridente e sereno, in Italia.