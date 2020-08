Silvia Provvedi ha portato per la prima volta in spiaggia sua figlia neonata. La piccola è venuta al mondo lo scorso 18 giugno, ha poco più di un mese e mezzo ed è tenerissima. Ha sentito il rumore e l’odore del mare per la prima volta sulla riviera romagnola, più precisamente a Cervia. Nicole, questo il suo nome, è ovviamente con sua mamma, ma anche con sua zia Giulia, che per lei è e sarà praticamente una seconda madre. Accanto ad un’immagine che la ritrae sul bagnasciuga con la bimba in braccio, Silvia ha scritto su Instagram: “Primo giorno al mare per la Niki”.

Il giorno dopo la dj 26enne ha pubblicato un altro scatto, sempre dalla riva. E’ su un lettino e stringe forte al petto Nicole. Accanto a questa nuova immagine ha scritto: “L’essenza della vita”. Da quando ha dato alla luce il suo primo figlio, la Provvedi è completamente cambiata. Purtroppo è stata anche protagonista di una vicenda molto triste. Appena 6 giorni dopo il parto infatti il compagno e padre della piccola, Giorgio De Stefano, è stato prelevato da casa e portato in carcere dalla polizia.

Per diversi giorni Silvia ha deciso di rimanere in completo silenzio. Ha eliminato la possibilità di commentare sotto ai suoi post social ed è scomparsa dalla rete. Poi ha voluto chiarire e spiegare che di questa vicenda non vuole parlare e manterrà il totale riserbo fino a quando le indagini non avranno fatto il proprio corso.

“Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora”, ha fatto sapere. “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 7/8/2020.