Simona Izzo ha ammesso di essersi indebitata per comprare una casa al mare. Certo, non una casa qualunque, visto che si tratta di una villa storica a Favignana, in Sicilia. Un luogo non facile da raggiungere, ma che ha tantissimo da offrire: calma, serenità e panorami mozzafiato. Parlando con il settimanale ‘F’ la 67enne ha spiegato: “Favignana è un’isola meravigliosa, difficile da raggiungere, dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina”. “Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare”, ha poi aggiunto.

Certo, oltre alle difficoltà per raggiungerla, c’è il mantenimento, che non è affatto semplice o economico per una serie di ragioni. “La chiamo la ‘vecchia signora’ perché richiede tanta cura: il tufo sfarina e lì vivo con l’aspirapolvere in mano”, ha proseguito parlando sempre della dimora. Alcune immagini della proprietà sono apparse sui social, visto che Ricky, 65 anni, le ha postate sul suo profilo Instagram. Si tratta di un luogo di indubbia bellezza.

Peccato che in questo momento Simona e Ricky non possano godersela. Lei si è infatti infortunata durante un soggiorno a Capri fratturandosi la schiena. Ora si trova quindi a Roma e prima di diverse settimane non potrà mettersi in viaggio per raggiungere la Sicilia.

Favignana negli ultimi giorni è stata sui giornali e siti di gossip anche per un’altra notizia, ovvero il matrimonio di Sarah Balivo, ex concorrente di ‘Pechino Express’ e sorella di Caterina. E’ qui che infatti ha giurato amore eterno al compagno. Romantica e selvaggia la festa in spiaggia con pochi e selezionatissimi invitati.

Scritto da: la Redazione il 27/7/2020.