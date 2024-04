''So che sarò sommerso di critiche'': Francesco Chiofalo annuncia nuovo intervento di chirurgia estetica, ecco cosa farà

Il 34enne personal trainer ha deciso di sottoporsi a un’operazione estetica

Ha fatto l’annuncio via social, è consapevole che in molti lo criticheranno

Francesco Chiofalo ha annunciato che farà un nuovo intervento di chirurgia estetica.

Stavolta il 34enne personal trainer, ex protagonista di ‘Temptation Island’ (reality in cui si era fatto conoscere come Lenticchio) e ‘La Pupa e il Secchione’, si sottoporrà a un’operazione considerata da alcuni esperti potenzialmente rischiosa.

Di che si tratta? Vuole cambiare il colore dei suoi occhi e farli diventare chiari.

Chiofalo, che ha alle spalle relazioni con altre protagoniste di reality come Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, lo ha fatto sapere via social.

In un video ha ammesso di essere consapevole che si tratta di una decisione un po’ azzardata: “So che vi sembrerà folle… in parte sembra folle anche a me”.

“Tra qualche giorno qua a Roma mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Ho già dato l’anticipo e prenotata la data dell’intervento ed è tra pochissimi giorni”, ha spiegato.

“So che verrò sommerso di critiche, ma ho deciso di dirlo perché tanto è una cosa piuttosto evidente, per cui come facevo a non dirlo?”, ha aggiunto.

“Non ci vedo niente di male, non vedo quale sia la differenza tra il cambio colore agli occhi e un altro intervento di chirurgia plastica”, ha continuato.

Il 34enne ha spiegato di essere consapevole che riceverà molte critiche

Per Chiofalo, che fra pochi giorni compirà 35 anni, si tratta di un sogno che si realizza.

“E’ una cosa che ho sempre voluto fare, è una cosa che ho sempre sognato. So che può sembrare una cosa stupida, sono consapevole che verrò sommerso di critiche, ma io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari”, ha affermato.

“Tutta la parte della famiglia di mia madre ha gli occhi chiari, io non ce li ho. E’ una cosa che mi ha sempre fatto soffrire, ora posso coronare un mio piccolo sogno”, ha concluso.

L’operazione si chiama “cheratopigmentazione”. Secondo alcuni oculisti esperti si tratta di un intervento piuttosto rischioso che può far insorgere il glaucoma pigmentario, una patologia che può condurre potenzialmente alla cecità.