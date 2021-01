Soleil Sorgé si prende l'ex migliore amico di Belen

Soleil Sorgè si prende l’ex migliore amico di Belen. La bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in vacanza in Marocco con Mattia Ferrari. I due se la godono all’Inara Camp, un lussuoso Lodge nel bel mezzo del deserto d’Afgay. Con loro c’è anche Alessandra Gallocchio, ex fidanzata di Sasà Angelucci, molto amico della showgirl argentina 36enne.

Mattia Ferrari era inseparabile da Belen subito dopo la rottura dell’argentina con Stefano De Martino. Con la Rodriguez ha trascorso molto tempo, l’ha consolata, le è stato accanto. Insieme sono anche partiti per le Baleari, con loro proprio Salvatore Angelicci e la Gallocchio. In comitiva hanno trascorso giornate intere, tra scherzi, risate e anche un tatuaggio in comune, quando si sono fatti disegnare sulla pelle “Chupito”. Ora è tutto finito.

Belen ha preso una strada diversa da Mattia Ferrari. Da quando si è fidanzata con Antonino Spinalbese pare aver messo fine al rapporto con l’art director fondatore e creatore della Arnold Creative Communication. “Abbiamo obiettivi diversi”, ha commentato brevemente lui interrogato qualche tempo fa sulla questione.

L’allontanamento tra i due rimane un mistero, ma Ferrari ora ha un’altra amica per la pelle, Soleil, ed è con lei e gli altri che se la spassa in Marocco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/1/2021.