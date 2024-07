La produttrice 50enne vola in Sicilia per i 40 anni del ballerino

Festeggia insieme al danzatore: c’è pure la famiglia di lui con loro

A un anno dalla separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli risveglia il suo batticuore con Angelo Madonia. Chi l’ha paparazzata abbracciata al mare col ballerino: la frequentazione tra i due, iniziata da alcuni mesi, si fa sempre più bollente. La 50enne ha lasciato il suo buen retiro a Formentera, dove trascorre solitamente l’estate, per volare fino in Sicilia e festeggiare, così, i 40 anni del danzatore, compiuti lo scorso 27 luglio, accanto a lui. Con loro, pizzicati al mare, anche la famiglia di lui.

Sonia Bruganelli paparazzata da 'Chi' abbracciata al mare col ballerino Angelo Madonia: la frequentazione si fa bollente

I due, interrogati, non hanno mai parlato di una relazione, ma di un’amicizia speciale. Sonia e Angelo non nascondono il feeling che pare averli legati. Sull’imbarcazione a largo stanno vicini, fanno il bagno insieme, non si perdono di vista un istante e si lasciano andare a intimità.

La Bruganelli continua ad avere un bel rapporto con l’ex Bonolis, padre dei suoi Silvia, Davide e Adele. E’ con lui alle Baleari che trascorre il suo tempo. Il loro, però, con gli anni, sembra essere diventato un amore fraterno. Nel frattempo è andata avanti e Madonia sembrerebbe averla veramente coinvolta. Angelo è padre di due bambine, pure lui va con i piedi di piombo nell’intrecciare nuovi legami: Sonia, però, parrebbe piacergli parecchio.

Stando al settimanale a brevissimo i due si ritroveranno insieme anche a Ballando con le stelle, che prenderà il via il prossimo 28 settembre su Rai1. Sonia avrebbe alla fine ceduto alla corte di Milly Carlucci, accettando di entrare a far parte del cast del dancing show. Madonia, però, stando a quanto svela il giornale, non sarà il suo insegnante. Non saranno una ‘coppia’, insomma. Ma sicuramente in tv si parlerà di loro: è immancabile che accada…