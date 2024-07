La showgirl 44enne è una che va sempre coi piedi di piombo: non fa mai passi avventati

“Briatore è la mia famiglia, Giulio il mio fidanzato, Nathan il mio grande amore”, sottolinea

Elisabetta Gregoraci si prende la copertina di Chi. A settembre torna in tv, in Rai, dove condurrà Questione di stile, un programma che racconterà le tendenze della moda e parlerà di lifestyle. E’ entusiasta e appagata. Intervistata, parla anche del suo privato e spiega come la relazione con Giulio Fratini convive con suo figlio e il suo ex marito. “E’ presto per parlare di famiglia allargata”, sottolinea.

''E’ presto per parlare di famiglia allargata'': Elisabetta Gregoraci spiega come la relazione con Giulio Fratini convive con suo figlio e il suo ex marito sulle pagine di Chi

La showgirl 44enne non ha dubbi quando le si domanda di Nathan Falco, 14 anni: “E’ il mio tutto, il senso della mia vita, la cosa più importante che ho. Potrebbe essere perfetto per il mio programma perché cambia look continuamente: adesso è moro e rasato, alto 1 metro e 88 a 14 anni, un figo da paura”. L’adolescente ha una fidanzatina: “Sì, diciamo che si dà da fare, somiglia molto al papà in questo. Mi diverto a dargli dei consigli, vorrei uscire con lui ma mi dice: ‘Mamma, sei antica’”.

La showgirl 44enne è legata da due anni al 32enne toscano

Elisabetta poi parla di Flavio Briatore, 74 anni: “La mia famiglia, l’uomo che è stato accanto a me e che fa parte della mia vita. A volte mi fa prendere degli spaventi, ma adesso sta bene, non sta mai fermo. Ed è uno che dice sempre quello che pensa e non gli importa se farà discutere”.

Elisabetta con la sua famiglia: sorride accanto al figlio Nathan Falco, 14 anni, e all'ex marito Flavio Briatore, 74 anni

La Gregoraci si scopre pure sul fidanzato 32enne Fratini: “Va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni”. Immancabile arriva la domanda: “E’ per la famiglia allargata?”. La calabrese non si nasconde: “E’ ancora presto per parlarne, è un passo che va fatto con i tempi e i modi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti che fanno già parte della mia vita e che già convivono”. Insomma, sembra di capire che la voglia di integrare le due realtà ci sia, ma Eli è una che ci va con i piedi di piombo. Per il momento il tempo trascorso con Giulio e quello dedicato a figlio ed ex marito non si sovrappongono. Ma mai dire mai.