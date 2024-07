Le figlie di 11 e 10 anni di Lola Ponce e Aaron Diaz fanno la prima comunione in Messico: le immagini della cerimonia in chiesa

La cantante e attrice 42enne e il marito e collega suo coetaneo, felicissimi con le bimbe

La cerimonia a San Miguel de Allende a Guanajuato, dove avevano già battezzato le piccole

Sorridono tutti felici, raggianti per il giorno importante vissuto. Lola Ponce e Aaron Diaz sul social condividono immagini che li emozionano fortemente, quelle delle loro due figlie di 11 e 10 anni, Erin e Regina, che fanno la prima comunione in Messico. La cerimonia in chiesa li ha commossi.

La cantante e attrice argentina 42enne e il marito e collega suo coetaneo, nato in Messico, posano felicissimi insieme alle bambine. Nello stesso giorno pure i loro cuginetti hanno ricevuto il sacramento. La vincitrice di Sanremo con Giò Di Tonno nel 2008 nel post che accompagna gli scatti scrive: “La prima comunione… Erin, Regina, Mía, Santiago, Sebastián”. Poi aggiunge: “Grazie Padre Lisandro per aver attraversato l'oceano per fare il regalo più bello a questi cuginetti! Grazie per rendere tutto possibile sempre! Grazie alla nostra famiglia e agli amici per esserci vicini. Alle madrine preziose, le amo! Grazie sempre! A chi accompagna Erin e Regi nei momenti più speciali: Monnalisa grazie per questi abiti meravigliosi per questi angeli! Tanto amore e Luce per tutti!”.

Lola e il marito insieme alle figlie e a Padre Lisandro, che ha officiato la cerimonia

Erin e Regina sono elegantissime con gli abiti bianchi del famoso brand per i più piccoli. In testa hanno graziose coroncine di fiori: sono more e ricordano tanto, nei lineamenti, l’affasciante papà, conservando anche qualcosa di una madre il cui volto sembra non subire affatto i segni del tempo.

Tutto si è svolto a San Miguel de Allende a Guanajuato, nella chiesa dove avevano già battezzato le piccole

La cerimonia si è svolta nella Chiesa San Giovanni di Dio a San Miguel de Allende il 27 luglio scorso. Lola e Aaron si sono sposati a Marrakech, in Marocco, nel 2014. I due si sono conosciuti nel 2011 sul set della serie televisiva El Talisman: è stato un vero colpo di fulmine. Dopo aver vissuto a Miami per un po’, si sono trasferiti in Messico, dove hanno acquistato un grande ranch. La chiesa è la stessa dove hanno già scelto di battezzare le loro figlie dopo la nascita.