Sonia Bruganelli con il nuovo presunto fidanzato Angelo Madonia, insegnante di 'Ballando', anche alla finale dell'Isola: guarda

La 50enne si è portata dietro il figlio Davide, ma pure il ballerino con cui ultimamente fa coppia

Pare proprio non riescano più a stare l’una lontano dall’altro. Sonia Bruganelli si fa vedere con il nuovo presunto fidanzato Angelo Madonia, insegnante di Ballando con le Stelle, anche alla finale dell’Isola dei Famosi. Appena si chiude in collegamento in diretta tv, a tarda ora, nello studio di Milano si fa festa. Matilde Brandi condivide nelle sue storie tanti vide del party di fine produzione, tra brindisi, balli e divertimento. La 50enne è lì col figlio Davide Bonolis, ma c’è pure il ballerino con cui ultimamente fa sempre coppia.

Ci sono alcuni dei naufraghi, concorrenti del reality in questa edizione, i cameraman, i produttori. E c’è l’ex moglie di Paolo Bonolis. Madonia è con lei: grande amico di Samuel Peron, forse è andato anche per quello, per fare il tifo per uno dei finalisti, ma non basta. Con la Bruganelli parrebbe esserci un feeling assai sospetto.

Il danzatore 39enne prima balla con la 50enne, poi si diverte con una presa insieme a Matilde Brandi

Insieme a Sonia c'è anche il figlio Davide

Angelo, 39 anni, balla vicino alla produttrice, poi osserva la Brandi scatenata e le domanda se voglia fare una presa, così si sposta e accontenta la showgirl 55enne: lei prende la rincorsa, salta e lui la prende e la solleva in aria.

Anche in Honduras i finalisti danzano scatenati

Il danzatore, padre di Alessandra e Matilde, rispettivamente 10 e 3 anni, nate da un precedente legame, a Chi sulla sua vicinanza a Sonia aveva detto: “Sonia è una cara amica, anche se non ci conosciamo da molto. Però apprezzo la sua intelligenza e la simpatia. Ci siamo conosciuti quando lei è venuta in Spagna, io ero lì a fare Bailando, la versione spagnola del programma di Milly Carlucci. Ci siamo conosciuti meglio perché abbiamo amici in comune e la cosa è nata in questa maniera”. Ma potrebbe esserci, ora, tanto di più…