Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, il primo bacio paparazzato della nuova coppia dello showbusiness: guarda

Sono una coppia nella vita ma in tv, a Ballando con le stelle, hanno deciso di danzare separati

A Ballando con le stelle, che prenderà il via questo sabato, 28 settembre, non scenderanno in pista insieme. Sono una coppia appena nata nella vita di tutti i giorni, ma in tv danzeranno separati, lei con un altro insegnante, Carlo Aloia, e lui con un’altra vip, la Divina campionessa olimpionica Federica Pellegrini. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, nonostante l’escamotage per spegnere i gossip sulla loro relazione, hanno i riflettori comunque puntati su di loro. E così grazie a Chi arriva il primo bacio paparazzato della nuova coppia dello showbusiness. Il settimanale lo mette addirittura in cover.

Prima del momento d’intimità, questa volta esibito in pubblico, l’ex moglie di Paolo Bonolis, 50 anni, che dal conduttore a cui è stata legata per ben 25 anni ha avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele, e il ballerino 40enne, già padre di Alessandra e Matilde, si sono regalati una romantica cena in un ristorante vicino casa, tra sorrisi e complicità.

Sono felici in coppia. Si sono conosciuti in Spagna i primi mesi del 2024, Angelo era lì perché impegnato con l’edizione spagnola del dancing show firmato su Rai 1 da Milly Carlucci. La frequentazione ha portato al nascere di un sentimento, che resiste.

Proprio pochi giorni fa, sempre a Chi, Sonia aveva confessato: “Ho accettato di fare Ballando anche perché, avendo conosciuto Angelo Madonia, ho conosciuto un po’ quel mondo che è il suo mondo. Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità”.

La Bruganelli aveva aggiunto: “Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso”. Ha parlato di un nuovo inizio, una fase della vita tutta nuova, accanto proprio a Madonia.