La comica a La Fisica dell’Amore svela: a scuola non se n'era accorto nessuno degli insegnanti

Il bambino è nato nel 2011: la 44enne lo ha avuto dal suo ex marito Simon Russo

Valeria Graci in tv rivela per la prima volta che il figlio Pierluigi ha un DSA. “L’abbiamo scoertp per caso”, confessa la comica a La Fisica dell’Amore, ospite del professor Vincenzo Schettini. Il programma sarà in onda stasera su Rai2.

''L'abbiamo scoperto per caso'': la comica Valeria Graci rivela che il figlio Pierluigi ha un DSA

Il bambino è nato nel 2011: la 44enne lo ha avuto dal suo ex marito Simon Russo. “Pierluigi, mio figlio, è un (caso di, ndr) DSA e lo abbiamo scoperto un paio d’anni fa. L’abbiamo scoperto per caso io e il medico a cui ci siamo rivolti perché a scuola non se n’è accorto nessuno. I professori possono fare davvero la differenza per i ragazzi. Io sono una mamma che cresce un figlio da sola con l’aiuto dei nonni, delle amiche, della famiglia. Ma comunque da sola perché sono una madre separata, come tantissime altre mamme, e quindi l’unico uomo della mia vita è proprio mio figlio", dice Valeria.

La comica a La Fisica dell’Amore svela: a scuola non se n'era accorto nessuno degli insegnanti

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. Si manifestano con l'inizio della scolarizzazione.

Il bambino è nato nel 2011: la 44enne lo ha avuto dal suo ex marito Simon Russo

La Graci ha anche parlato di relazioni sentimentali: “E’ capitato o capita almeno una volta nella vita di incontrare la persona giusta al momento giusto ma anche la persona sbagliata al momento giusto. Non perché qualcuno sia sbagliato, semplicemente perché magari non siamo totalmente compatibili. Per cui, quando ci si incastra in qualcosa che non ci corrisponde e quindi si crea un attrito, bisognerebbe avere il coraggio di fermarsi un attimo e di prendere una distanza”.