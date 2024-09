''Non mangio carne'': Elettra Lamborghini spiega il segreto della sua forma tra alimentazione e massaggi

La 30enne sottolinea il suo amore sconfinato per i cavalli, che l’aiutano a rimanere anche in forma

“Sono coinvolti tutti i muscoli, è come fare un total body. Alleno le gambe, i glutei, le braccia, gli addominali”

I cavalli sono il suo amore più grande. Non lo ha mai nascosto. Elettra Lamborghini ne parla a Ok Salute e Benessere, che le regala la cover del giornale. Spiega anche il segreto della sua forma fisica tra alimentazione e massaggi. “Non mangio carne”, sottolinea la cantante 30enne.

Per lei cavalcare è come meditare. “Quando cavalco la mente si svuota, i pensieri, lo stress e l’ansia se ne vanno, mi lascio cullare dal trotto oppure divento molto concentrata se sono al galoppo”. Prima gareggiava, ora non più ma monta appena può: “Resta in assoluto il mio modo preferito per stare bene e fare al contempo attività fisica in mezzo alla natura. Certo, vado anche in palestra e ballo parecchio, ma lì fatico, mentre quando monto uno dei miei cavalli sento solo la bellezza di quello che sto vivendo”.

“Guidare un animale così possente richiede molto impegno e grande dispendio energetico. Sono coinvolti tutti i muscoli, è come fare un total body - prosegue Elettra - Alleno le gambe, i glutei, le braccia, gli addominali: pensate che i cavalli pesano dai 300 chili in su e hanno una forza commisurata alla loro stazza. Per gestirli serve grande esercizio, tecnica e molto equilibrio: ci sono i cambi di direzione e i movimenti del cavallo, che massaggiano gli organi interni e stimolano tutti i muscoli dell’equilibrio e della coordinazione; insomma si fa core stability, come la chiamano i personal trainer, ma in modo decisamente più divertente”.

Sul segreto del suo corpo tonico la Lamborghini dice: “E’ importante avere un corpo allenato e in forma per stare bene. In generale cerco di mangiare sano, non mangio carne, mi concedo solo un po’ di pesce, perché al sushi e al sashimi proprio non riesco a rinunciare. Non sono perfetta e vado pazza per i dolci, faccio fatica a trattenermi”.

L'ereditiera si impegna anche molto in palestra: in foto col marito Afrojack

L’ereditiera aggiunge: “Adoro anche il mondo dei massaggi, mi piace prendermi cura di me. E' anche seguendo questa filosofia che ho scelto di abbracciare una nuova sfida professionale, diventando un’imprenditrice nel settore beauty. Ho deciso di aprire lo scorso giugno una clinica della bellezza a Milano che si chiama EL Beauty Med Spa dove i miei clienti potranno scegliere tra una vasta gamma di trattamenti e servizi mirati al miglioramento estetico e al relax,

che sono gli stessi che adotto io per mantenermi in forma”.