La 49enne racconta la sua nuova vita dopo la separazione da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli torna a Verissimo per raccontare la sua nuova vita dopo la separazione da Paolo Bonolis, a cui è stata legata per 25 anni e da cui ha avuto i tre figli Silvia, Davide e Adele. E’ felice nella sua nuova casa, accanto a quella che divideva col presentatore 62enne. La produttrice 49enne sorride e aggiunge: "Sono serena”. Poi, a sorpresa, parla del gossip sul flirt con Antonino Spinalbese e svela: “Belen era gelosa e mi ha fatto una telefonata…”.

Sonia Bruganelli parla in tv del gossip con Antonino Spinalbese: ''Belen era gelosa e mi ha fatto una telefonata''

Da quando lei e Bonolis si sono lasciati, le sono stati attribuiti tanti possibili flirt. Sonia commenta: “Vero, tantissimi. Antonino? Sì, ma non sto con Antonino, potrei essere sua madre, purtroppo. Lo dico proprio come fatto anagrafico”, sottolinea. Ma subito dopo aggiunge: “Però ho rischiato di essere una dei nomi di Belen”. Fa riferimento alle parole dell’argentina a Domenica In. La 39enne a Mara Venier ha confessato di aver chiamato, a una a una, le possibili amanti di Stefano De Martino. Evidentemente non si è fermata solo a quelle...

La Bruganelli continua, incalzata: “Lei l’ha pensato credo. Perché ho ricevuto una telefonata sua. Se mi ha chiesto se ero una delle donne di Stefano De Martino? Io team Spinalbese. De Martino è vecchio per me…”. E’ ironica e sorride.

Sulla telefonata della Rodriguez la produttrice racconta: “Mi ha chiamata a Natale per farmi gli auguri e poi da donna a donna voleva sapere delle cose. Io ho detto che avevo conosciuto sua figlia. Ma perché mio figlio Davide gioca in una squadra vicino Milano e Antonino insieme a degli amici ci ha aiutato ad inserirlo e a fargli conoscere delle persone. E in più occasioni Antonino era con Luna. Però finisce lì. Però sai, le voci e i rumor. Belen ha cercato una solidarietà femminile su altre cose, ma io non ne so nulla. Sono stata lusingata perché lei è stata carina, ma io le ho detto che potrebbe essere mio figlio. Però non ci sono questi flirt, anche perché se li scrivono non sono quelli!”.

Sul periodo che sta vivendo l’ex opinionista del GF Vip chiarisce: “Questa nuova fase della vita va molto bene. Finalmente sono andata a vivere da sola con mia figlia Adele. C'è un po' di confusione, bisogna fare i conti con le cose che cambiano e paradossalmente sto facendo la mamma molto più di prima. E non sto riscoprendo solo l'essere mamma, ma anche scoprendo molto di me. Ora sono più soddisfatta di me e questo mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”.

Sul crack con Bonolis, a cui rimane legata da un affetto profondissimo, Sonia dice: “Ora capisco molte cose del mio passato con Paolo e sicuramente con lui ha precorso un po' troppo i tempi perché l'ho incontrato quando lui era già grande, aveva 36 anni e io ero molto più piccola. Ho sbagliato perché ho cercato di competere con il suo passato da conduttore famoso, con le sue ex, invece dovevo vivere la mia vita. Avevo l'impressione che il passato di Paolo fosse troppo ingombrante e ho voluto correre ritrovandomi con una figlia da giovanissima, nata con delle problematiche, con un marito che stava spessissimo fuori e intenta a fare una corsa che a un certo punto mi ha lasciato senza fiato. E forse, se Paolo ha fatto un errore, è stato quello di azzerare la nostra differenza d'età e non dirmi: ‘Vai piano’”.