L’imprenditrice 36enne ‘fugge’ da Milano senza il marito: lui rimane in silenzio e non condivide nulla

Ci sarebbe una "grossa frizione" causata dalla divergenza di opinioni nel gestire la crisi legata al 'pandoro-gate'

Chiara Ferragni ‘fugge’ da Milano e da tutte le polemiche legate al ‘pandoro-gate’. Lo annuncia sui social. “24 ore lontano, insieme solo alla famiglia”, scrive. Riappare in montagna, a Courmayeur. Sul social, nelle storie, condivide le immagini del weekend trascorso tra la neve con i due figli, Leone e Vittoria, la mamma Marina Di Guardo e la sorella minore Valentina. Ma senza Fedez. Tutti gridano alla crisi o addirittura all’addio. Si parla di un forte litigio tra i due. Ci sarebbe stata una discussione pesante, una “forte frizione”, causata dalla divergenza di opinioni del gestire la bufera che ha coinvolto l’imprenditrice per la comunicazione ambigua della beneficenza legata all’affaire Balocco.

Chiara Ferragni riappare in montagna, weekend tra la neve con figli e sorella ma senza Fedez: si parla di un litigio pesante tra i due

La Ferragni è stata travolta da uno scandalo che non si placa. E’ stata condannata dall’Antitrust a pagare una multa di un milione di euro per pratica commerciale scorretta. La Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione per fare chiarezza, alcuni brand hanno deciso di non volerla più come testimonial. Adesso sono finite anche sotto esame altre campagne a scopo di beneficenza della fashion blogger. La 36enne è indagata per truffa aggravata. Fedez ha attaccato i media, soprattutto Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, che ha replicato sui social e in tv. Il rapper ha controbattuto, poi ha cancellato le storie. Tutto questo avrebbe scatenato la “grossa frizione tra i due”. Così si dice.

Chiara ostenta serenità coi suoi bambini, ma lo scandalo legato alla beneficenza ambigua non si placa

Chiara nelle sue IG Stories sorride. Ha incentrato la nuova comunicazione social sui suoi bambini e gli affetti più cari. Selvaggia Lucarelli, la prima che ha messo sotto la lente d’ingrandimento la beneficenza legata al pandoro griffato Ferragni, continua ad attaccarla per questo. “Usa i minori come scudi umani”, ha tuonato nei giorni scorsi. Lei non replica. Si fa vedere in montagna coi bambini, tra discese in slittino e risate con mamma e sorella.

Nella stanza dello chalet dove alloggia ci sono i bambini e Pablo, il cane di Valentina sul lettone con lei

La fashion blogger sorride con Vittoria

La Ferragni mostra anche la stanza nello chalet dove alloggia. Sul lettone chi sono Leo e Vitto. Con loro c’è anche Pablo, il bulldog francese della 31enne. “Tutti insieme”, sottolinea proprio Valentina.

Leo abbraccia la mamma contento

Si ostenta serenità, ma sono giorni, in realtà, difficilissimi per la superstar dei social, che rischia di affondare con tutto il suo enorme impero.