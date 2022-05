Sonia Bruganelli ha fatto la blefaroplastica e non lo nasconde: foto

Sonia Bruganelli prima dell’estate si è regalata un ritocchino e non lo nasconde affatto: ha fatto la blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre. Sul social si fa vedere a cena in una famosa osteria del quartiere Prati, a Roma, Vino Bono, con ancora i cerottini ai lati degli occhi. Insieme a lei l’amico Marco Salvati.

“Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, sottolinea a commento la bionda

La moglie di Paolo Bonolis per ringiovanire il suo sguardo e cancellare le palpebre cadenti si sarebbe affidata alle mani esperte di Roy De Vita, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva del Regina Elena, ex compagno di Nancy Brilli, uno dei migliori professionisti su piazza: il medico commenta la foto pubblicata con emoticon entusiaste, gli utenti le chiedono conferma, anche se Sonia non regala la certezza che sia stato proprio lui a operarla.

La produttrice 48enne, opinionista in tv dell’ultima edizione del GF Vip in coppia con Adriana Volpe, pubblicando uno scatto amarcord in cui è immortalata col figlio 17enne Davide, si fa vedere com'era più giovane e scrive: “Ricordi… 5 anni fa… Davide, me e Spiderman. Situazione attuale? Davide è ormai quasi un uomo, io ho fatto la blefaroplastica per illudermi di essere ancora come nella foto e ‘l’inseparabile’ uccellino è spirato in circostanze misteriose. Bello il tempo che passa eh?!?”.

Sonia ai follower che tra i commenti le chiedono se abbia sofferto durante la piccola operazione, rivela di non avere alcun dolore. Poi sottolinea come tutto sia filato liscio: “Per niente dolorosa. Fatto in anestesia locale, solo una leggera sedazione”.

Non manca chi la critica, ma sono tantissimi i follower che si complimentano con lei, sia per la scelta che per il coraggio di mostrarsi dopo il ritocchino senza alcun timore di essere giudicata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2022.