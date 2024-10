La produttrice 50enne si mette a nudo ospite di Mara Venier a Domenica In

“Per anni ho avuto la nomea di donna str*nza che decideva per lui, ma non era assolutamente vero”

Sonia Bruganelli si mette a nudo, ospite di Mara Venier a Domenica In. Parla in tv, su Rai1, della decisione di lasciare dopo 25 anni il marito Paolo Bonolis, da cui ha avuto tre figli. “Ho senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi”, confessa la produttrice, ex opinionista del Grande Fratello e ora concorrente di Ballando con le Stelle.

''Ho senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi'': Sonia Bruganelli e la decisione di lasciare Bonolis

“Io non posso dire che ‘gli occhi della tigre’ non mi siano appartenuti perché ho trascorso tanti anni a capire cosa mi stesse succedendo intorno. In passato ho aggredito per cercare di dimostrare di essere all’altezza di ricoprire il ruolo che avevo. Ero sposata con un uomo importante e lavoravo in un ambiente molto ambito. Sono stata, forse, per tanto tempo un tramite per arrivare”, spiega Sonia

"Facevo i casting, la mia voce era importante. E molte persone accanto a lui mi hanno usata, me ne sono accorta tardi. Per anni ho avuto la nomea di donna str*nza che decideva per Paolo Bonolis. Ma non era assolutamente vero. Andavamo semplicemente d’accordo. Lui è un uomo di 60 anni con una testa enorme, una carriera enorme, decideva da solo. Vedeva in me una persona che poteva essergli di supporto. Tutte queste cose mi hanno portata a difendermi così”, prosegue la Bruganelli.

La 50enne chiarisce il motivo dell’addio: “Ti accorgi negli anni che magari una relazione può non essere più viva come all'inizio e continui ad andare avanti ma, poi, ti giri e ti guardi indietro e dici ‘Ma a che punto siamo?’. Ci sono vari avvenimenti nella vita che ti fanno prendere consapevolezze diverse, ad esempio, la morte di mio padre mi ha cambiato la vita, ho rivalutato tante persone, tante situazioni... Ho fatto i conti con un lutto importante. Lui si è sentito male di sera all’improvviso… Io ero molto legata a mio padre, lui era proprio un collante tra me, Paolo e i miei figli e quando lui è mancato, io e il mio ex marito ci siamo ritrovati un po' spiazzati”.

“Io sono stata sincera con Paolo: ho voluto essere onesta dicendo che, forse, non sentivo più quel sentimento che ci aveva unito e so benissimo che dall'altra parte non è stato facile accettare tutto. Paolo, però, ha capito e mi ha sostenuta con grande affetto e continua a farlo, anche se avrei preferito non facesse quel post su Instagram perché io mi sono ritrovata in una situazione spiacevole. Le persone hanno presunto che la separazione lasciasse me in balia di tutti”, prosegue Sonia.

Mara le domanda se abbia un fidanzato. La storia con Angelo Madonia, 40 anni, è sulla bocca di tutti, ma lei con la sua risposta spiazza: “Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli”.

La Bruganelli poi rivela: ”Al momento ho un enorme senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Ti senti sempre di dire: ‘Forse, potevo aspettare, pensarci’”. "Ma si potrebbe tornare insieme?”, le chiede la Venier . "Paolo Bonolis se mi vede scappa. Credo che ora sia giusto fare i conti con me, con quello che desidero. E’ giusto capire quanto posso farcela da sola”, chiarisce Sonia.

I due sono stati una coppia per 25 anni e hanno avuto tre figli

La Bruganelli infine chiarisce sull’insinuazione di Selvaggia Lucarelli che l’ha accusata di aver provato a sfilarle il posto da giudice nel 2023 a Ballando: "Ho incontrato Milly Carlucci perché dopo il primo anno del Grande Fratello, mi è arrivata la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle come ballerina. Io dissi di no, dicendole: il massimo che posso fare è, se un giorno cambiano la giuria, la giurata. Quella era la mia comfort zone. Ma la giuria non è stata cambiata e l’anno successivo Milly mi ha richiesto di ballare. Non volevo prendere il posto di nessuno”.