Fabrizio Corona e la fidanzata incinta Sara Barbieri organizzano un baby shower per il figlio che nascerà a dicembre: guarda

“Piccolo T. ti aspettiamo”, scrive la modella 24enne, quasi agli sgoccioli con la gravidanza

Il parto è previsto durante le festività natalizie: lei non vede l’ora

Allestimento perfetto nei toni del verde pastello curato da Il mondo di Meg

Chi lo avrebbe mai immaginato così innamorato e ‘docile’ accanto alla sua compagna che lo renderà padre per la seconda volta? Fabrizio Corona si gode il babyshower organizzato a Milano insieme alla fidanzata incinta Sara Barbieri: il loro primo figlio insieme, un maschietto, nascerà il prossimo dicembre, durante le festività natalizie.

Fabrizio Corona e la fidanzata incinta Sara Barbieri organizzano un baby shower per il figlio che nascerà a dicembre

La 24enne sorride accanto al compagno e a chi l’ha aiutata a mettere a punto il parti: la titolare di Dou Dou Eventi, che mette a disposizione locali e gestisce eventi, con team interno e consulenti esperti. Nonostante il pancione di 8 mesi è in formissima, deliziosa con la sua giacca oversize nera che le cela il pancione, sotto ha un grazioso mini abito morbido sempre black e stivali con tacco basso sportivi.

Allestimento perfetto nei toni del verde pastello curato da Il mondo di Meg

Il party è tutto nei toni del verde pastello, beige e bianco. L’allestimento è molto curato, realizzato da Il Mondo di Meg. “Our baby is coming”, si legge sotto l’arco di palloncini. C’è anche una macchina a pedali ‘old style’ con seduto sopra un enorme orsacchiotto in peluche. Tanti body da neonato sono appesi a un filo con delle mollette, come se fossero lì per asciugarsi al sole.

Il party è stato organizzato con la collaborazione di Dou Dou Eventi

E’ un babyshower con tanti amici. Uno, Nicco Romolini, accarezza il ventre di Sara con moltissima tenerezza: è emozionato per lei. Ci sono al gran completo moltissime amiche della Barbieri e i famigliari. Lei sorride entusiasta e sul social scrive: “Piccolo T. ti aspettiamo”. Svela così per la prima volta l’iniziale del nome scelto per il bambino insieme a Fabrizio, già padre di Carlos Maria, 21 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric.

Tutte le amiche di sara presenti alla festa

La Barbieri a fine agosto scorso aveva dedicato un lungo post al bebè che ariverà. “Guardo il mio corpo cambiare, un cuore che batte dentro di me e le mille paure.. e domande…ho sognato di essere madre, e quanti nodi alla gola, che per i tanti motivi il mio corpo non poteva essere ‘mai’ pronto. Quando sei arrivato sei stato un fulmine a ciel sereno, in così poco tempo ho dovuto cambiare tutta la mia vita, e senza saperlo mi hai migliorato già così tanto, ho iniziato a prendermi cura di me per prendermi cura di te, come mai in tutti questi anni”, aveva rivelato.

Un altro scatto del 50enne e la 24enne insieme a due degli organizzatori

“Se penso a questi mesi, non è stato tutto bellissimo come spesso la maternità è portata a pensare, tante volte mi sono sentita sbagliata perché i miei pensieri mi facevano stare male, e i sensi di colpa diventavano immensi… ma so che in questi mesi così particolari e delicati, per ognuna di noi diversi, dobbiamo essere libere di esprimere tutte le mille emozioni contrastanti e sapere che non per questo saremo meno madri”, aveva aggiunto la ragazza.

“Ora mi sento così fortunata ad averti dentro di me, Ti sento ogni giorno, ogni istante, ti immagino e ti sogno e farò del mio meglio per amarti e appoggiarti ogni giorno della tua vita, con il tuo babbo che ogni volta che vede un bambino piccolo lo prende in braccio e si immagina come sarà e come sarai, mi rassicura, e so che l’amore che forse non abbiamo avuto in questo modo, lo daremo a te. Sei già così forte e agitato (speriamo non troppo che con il tuo papà ormai sono quasi rassegnata, con te non lo sarò mai!)”, aveva proseguito Sara.

Un amico di Sara le accarezza amorevolmente il pancione

La Barbieri aveva concluso: “I miei momenti più belli adesso sono diventati quando io e il tuo babbo ti vediamo alle visite, con quel nasino, non stai un attimo fermo e ci perdiamo a immaginarti quando sarai qui con noi. Imparerò ad amarti, conoscerti e sarò il tuo punto fermo per sempre. La tua mamma, che ancora è un po’ inconsapevole di esserlo, ma già sa che farà di tutto per te”.