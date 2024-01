Accoglie nella casa dove ha traslocato un dolcissimo cucciolo di bassotto a pelo ruvido

Ha chiamato il cagnolino Beppe: il figlio Davide svela perché

Sonia Bruganelli si fa vedere sul social con un delizioso e tenerissimo cucciolo. Dopo la separazione da Paolo Bonolis presenta il suo “fidanzato” a quattro zampe: la tenera foto del nuovo arrivo in famiglia fa il pieno di ‘like’. La produttrice 49enne ha accolto nella casa dove ha traslocato da poco un bassotto a pelo duro, anche detto ruvido. Ha chiamato il cagnolino Beppe. Il figlio Davide nei commenti fa capire a chi si è ispirata la mamma nel scegliere il nome.

Sonia Bruganelli dopo la separazione da Bonolis ha un ''fidanzato'' a quattro zampe: la tenera foto del nuovo arrivo in famiglia

“Beppe is in da house - scrive Sonia condividendo una breve clip col cane - #nuovoarrivoinfamiglia #beppe #bassottopeloduro”. E’ contentissima del piccolino che tiene tra le braccia. La Bruganelli posta pure una foto insieme all’animale e sottolinea ironica: “Il mio nuovo giovane fidanzato...”. Fa riferimento ai tanti presunti flirt che ultimamente le sono stati affibbiati. Di quello con l’ex di Belen, Antonino Spinalbese, 28 anni, ha persino parlato in tv, smentendo la notizia con un lapidario: “Potrebbe essere mio figlio!”.

L’ex opinionista del GF Vip raccoglie molti consensi insieme al suo nuovo ‘ometto peloso’. “L’unico maschio che non ti deluderà”, le sottolinea qualcuno. “Beh forse non hai sbagliato”, le precisa un altro follower. C’è anche, però, chi avrebbe preferito che, invece di acquistare il cane, Sonia l’avesse adottato. “Una passeggiata al canile no eh? Maria De Filippi con grande amore sta cercando di invogliare le persone ad adottare un cane abbandonato (vedi l’impegno col canile La Muratella) ….Ancora che comprate cani”, le fa sapere uno. Un cucciolo di bassotto a pelo duro, solitamente, costa tra gli 850 e i 1200 euro, dipende dal pedigree.

La Bruganelli lo ha chiamato Beppe, ispirandosi al nome del famoso direttore d’orchestra 67enne Beppe Vessicchio, figura ormai iconica della tv e soprattutto del Festival di Sanremo. E’ Davide Bonolis a rivelarlo. Nel commentare il video della mamma col quattro zampe scrive: “Grande Beppe Vessicchio”. Anche i fan concordano: il bassotto ricorda davvero lui.