''Sono cresciuta in Italia'': Naomi Campbell fa una rivelazione inaspettata sulla sua infanzia

Naomi Campbell ha rivelato di essere cresciuta in parte in Italia, ecco dove

La supermodel inglese è stata ospite di Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’

Naomi Campell ha fatto una rivelazione inattesa ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’.

La supermodel ha infatti raccontato di essere cresciuta in parte in Italia. A Roma.

Sua madre infatti per lavoro si trasferì nella capitale italiana quando Naomi aveva solo pochi mesi di vita.

Naomi Campbell, 53 anni, ospite a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio rivela di essere cresciuta per alcuni anni in Italia

Parlando del suo rapporto speciale con il nostro Paese, la 53enne inglese ha detto: “L’Italia è sempre stato un luogo fantastico per me, mi ha sempre abbracciato. L’Italia è un posto speciale nel mio cuore. Mia madre mi ha portato in Italia quando avevo 6 mesi e sono cresciuta in un certo senso in Italia, fino ai 3 anni e mezzo. Dove? A Roma”.

Naomi ha poi mostrato una foto in cui appare con i suoi due bambini (i loro visi sono però coperti da emoji). Si tratta di uno scatto realizzato durante il recente battesimo del maschietto.

La Campbell è infatti diventata mamma di una bambina nel 2021 e di un bambino da pochi mesi. Non si conoscono i loro nomi.

“E’ una foto di qualche settimana fa per il battesimo di mio figlio. Stefano e Domenico ci hanno vestito. Entrambi i miei bambini sono battezzati, questa è stata una cosa davvero bellissima”, ha affermato.

Naomi mostra lo scatto con i bambini al battesimo del maschietto

“Diventare mamma è stata forse la cosa che volevo di più nella vita”, ha poi sottolineato.

“Tra l’altro nessuno ha mai visto questa immagine, è un’immagine per te”, ha detto rivolgendosi a Fazio.

Naomi ha anche spiegato il motivo per cui oltre a non aver rivelato neppure i nomi dei figli, non mostra i loro volti sui social: “I bambini hanno il diritto di avere la propria privacy di crescere in un modo assolutamente normale ma il mio lavoro e la mia presenza pubblica non dovrebbero interferire nelle loro vite. Quindi cerco di fare del mio meglio”.

Ha però raccontato che entrambi adorano salire sugli aerei e che la femminuccia ha preso il comando in famiglia

“Viaggiano con me, piace tantissimo ad entrambi volare, a mia figlia piace volare. E lei è il ‘boss’. E’ lei che gestisce tutto. Io sono solo la madre”, ha concluso.