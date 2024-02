Belen Rodriguez posta la prima foto con il suo presunto nuovo fidanzato Bruno Cerella e scatena ancora di più i gossip: guarda

La showgirl 39enne e il cestita argentino 37enne della Blu Basket insieme a una festa

I due si fanno vedere insieme al compleanno dell’amica Giorgia D’Autorio

Belen scatena i gossip, non le importa nulla delle critiche che riceve sui social. La showgirl posta la prima foto con il suo presunto nuovo fidanzato Bruno Cerella. La 39enne e il cestita argentino 37enne con cittadinanza italiana della Blu Basket, squadra di Bergamo, si fanno vedere insieme a una festa finita a ‘torte in faccia’. Dopo l’addio a Elio Lorenzoni, sono giorni che le voci su di lei e lo sportivo e la loro presunta liaison si susseguono.

Belen e Bruno, che vive in Italia da quando aveva 17 anni, si conoscono da ben sei anni. Erano già stati pizzicati insieme nel 2018, poco dopo la rottura tra la Rodriguez e Andrea Iannone. Anche in quel caso si era parlato di una relazione amorosa tra i due, dati gli atteggiamenti complici mostrati e un bacio immortalato dagli obiettivi dei paparazzi, poi, però, tutto era finito.

Nei giorni scorsi Belen aveva filmato un dipinto, ai più attenti non era sfuggito che il quadro in questione fosse proprio quello che ha in casa Bruno…

A distanza di tempo eccoli ancora una volta uniti più che mai. Belen e Cerella sono andati insieme al compleanno dell’amica Giorgia D’Autorio, che ha compiuto 40 anni. Lo scatto rivela la frequentazione. L’ex di Stefano De Martino per accompagnarlo nelle storie scrive: “Friends”. C’è però chi giura ci sia di più. Per lei mini dress a pois e tanta allegria e voglia di ridere al party, in cui si scatena tra danze e brindisi.

Da lì erano partiti i rumor sulla possibile liaison tra i due

Solo pochi giorni fa un video postato dall’argentina aveva scatenato sospetti sulla frequentazione: Belen aveva filmato un dipinto, ai più attenti non era sfuggito che il quadro in questione fosse proprio quello che ha in casa Bruno… Ora non rimane che attendere per capire se è veramente lui il nuovo compagno della Rodriguez.