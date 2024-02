Gianni Sperti per la prima volta in tv con la sorella Cinzia e i due fratelli, ma rivela l'incubo familiare vissuto per colpa di uno stalker

Il 50enne accanto a Cinzia parla dei problemi causati dall’ex della donna

Alla fine la grande sorpresa, in studio entrano anche Enzo e Luciano: “Abbiamo anche un tatuaggio insieme”

Gianni Sperti si accomoda per la prima volta nel salotto di Verissimo con accanto la sorella Cinzia. L’opinionista di Uomini e Donne in tv rivela l’incubo familiare vissuto per colpa di uno stalker: l’uomo in questione era l’ex della donna. A sorpresa nel finale entrano in studio anche gli altri fratelli: la commozione del 50enne è tanta.

Cinzia si apre e confessa di aver subito violenze dal padre delle sue figlie: “Per anni ho vissuto un amore tossico, mi incolpo perché mi sono rispettata poco. Ho portato a lungo qualcosa perché per me era un dovere, per il bene dei miei figli. Lui si è spinto fino alla violenza. Bisogna sempre denunciare!”.

Gianni le è sempre stato accanto, finendo per diventare a sua volta vittima di questo uomo. “Ho avuto paura, abbiamo però lottato grazie alla giustizia che ci è stata vicina. Abbiamo sofferto, ma non siamo mai caduti alle provocazioni. L'ho accusato di stalking, non ho mai ceduto. Quando la loro storia è finita, ha dato la colpa a me. Lui non ha mai visto di buon grado il nostro rapporto, la nostra complicità. Faticava ad accettarle e, quando è finita, era convinto che fosse colpa mia. Sono passati anni, non vedo più questa vicenda con la stessa paura. Non si può permettere a nessuno di decidere per la nostra vita. Bisogna vivere la propria vita senza la paura che qualcuno possa farci del male, bisogna sempre denunciare”, svela l’ex ballerino.

“Tutta la famiglia ha sofferto. Sono stata in terapia, mi sono fatta aiutare per un anno e oggi ancora ci vado. Rimangono tante cicatrici”, aggiunge Cinzia. Sperti chiarisce ancora: “Io avevo paura per me, per la mia famiglia, per i miei nipoti, ma abbiamo continuato ad agire con la forza di stare sempre dalla parte giusta. Siamo stati male ma non siamo mai caduti”.

I ricordi della brutta vicenda rimangono, ma la vita va avanti. Gianni e Cinzia a sorpresa davanti le telecamere abbracciano gli altri fratelli, Enzo e Luciano. Il volto del dating show di Maria De Filippi dice orgoglioso e commosso: “Quello che mi piace di noi è che siamo uniti. Capita che litighiamo, ma siamo uniti da sempre. Abbiamo anche un tatuaggio insieme, mi sento imbarazzato”. Ma il suo cuore è pino di gioia.