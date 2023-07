''Sono stata operata per un tumore'': Marica Pellegrinelli spiazza tutti e rivela la malattia

La modella 35enne non aveva mai raccontato nulla, è successo l’estate scorsa

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha spiegato in quale zona del corpo l’aveva attaccata il male

Marica Pellegrinelli fa una confessione inaspettata. A sorpresa, racconta che appena 12 mesi fa le è stato trovato un brutto male ed è stata subito operata.

La 35enne, nota per essere una modella e l’ex moglie di Eros Ramazzotti, con cui ha avuto i figli Raffaella Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, venuto al mondo nel 2015, è stata colpita all’ovaio destro presumibilmente da un tumore.

Marica Pellegrinelli, 35 anni, ha rivelato di essere stata colpita da un tumore all'ovaio

In un lungo post pubblicato su Instagram ha fatto sapere: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme”.

“Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”, ha aggiunto.

Una delle foto postate mostra Marica nel letto di ospedale con un'amica a farle compagnia

“Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita”, ha continuato.

“Ho fatto prevenzione? Anche. Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, ha proseguito.

Marica insieme al fidanzato William Djoko

“Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole”, ha sottolineato (ovviamente poi l’ha fatto).

“Oggi sono stata finalmente su un ‘set fotografico’ ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità - non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”, ha concluso.

Non ha fatto nomi, ma tra le immagini di accompagnamento del post ce n’è anche una in cui appare con il fidanzato William Djoko, dj olandese. A quanto pare lui le è stato sempre molto vicino e l’ha supportata in un periodo così difficile. Il loro amore è oggi più forte che mai.