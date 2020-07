Sophia Loren è molto rattristata dalla morte di Ennio Morricone, anche perché pensa che ormai tra i grandi del cinema italiano lei stia restando sempre più sola. “Purtroppo restiamo sempre più soli, i grandi poco alla volta se ne vanno, ma è la legge della vita”, ha spiegato a ‘Il Corriere della Sera’. “Era un uomo pieno di calore, con un’anima davvero grande grande”, ha aggiunto la diva 85enne. Nella sua lunga carriera non le è però mai capitato di recitare in un film con la colonna sonora di Morricone: “Non è mai capitato, purtroppo non si può avere tutto”.

“Ho passato una mattinata davvero triste, appena ho saputo la notizia mi sono messa a riascoltare brani di tutti i film che lui aveva musicato, sono tanti, sono belli, a cominciare da quelli di Sergio Leone che lasciano dentro una traccia indelebile”, ha poi proseguito durante la chiacchierata telefonica dalla sua casa di Ginevra, in Svizzera.

Proprio come lei, Morricone era uno dei pochi artisti italiani che era riuscito a salire nell’olimpo di Hollywood, visto che era apprezzatissimo anche Oltreoceano dove ha pure guadagnato un Oscar alla carriera. “Era apprezzato da tutto il mondo, se ne sono accorti tutti subito, perché aveva un’anima meravigliosa che ne faceva un uomo straordinario”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 7/7/2020.