Le sorelle Valli riunite con i figli per la prima volta per il compleanno di Azzurra: foto

Le sorelle Valli sono riunite per la prima volta con i loro figli al seguito. Si celebra il compleanno di Azzurra, la terzogenita di Beatrice, che compie un anno: alla festa ci sono anche Eleonora e Ludovica con i loro piccoli, non possono mancare al super party di Zuzu, il soprannome tenerissimo della bimba.

Le influencer sono belle ed eleganti per l’occasione. La festa sulla terrazza milanese è perfetta, curata in ogni dettaglio con una torta da sogno, palloncini, dolcetti personalizzati, i gonfiabili per far giocare i bambini e gli addobbi preziosi.

Marco Fantini, con cui Beatrice andrà a nozze, si diverte e posa per le foto di rito con la sua famiglia, di cui fanno parte la figlia Bianca e Alessandro, il primogenito che la compagna 26enne ha avuto dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Gli scatti condivisi sul social raccontano la gioia per la reunion tanto attesa. Eleonora Valli, 27 anni , arriva con i suoi Carlo Alberto e Ludovica Allegra, i due figli avuti con il compagno Luca Babbini.

Ludovica Valli, 24 anni, la minore, è già in splendida forma. Allatta la sua bimba, la prima, nata lo scorso marzo. Anastasia Ludovica è tenerissima e ha proiettato l’ex tronista di Uomini e Donne al settimo cielo con il compagno Gianmaria Di Gregorio, agente immobiliare di Ibiza, classe 1983, con cui la ragazza ha deciso di formare la sua famiglia.

E’ tutto stupendo, una giornata da ricordare: dopo la lontananza dovuta alla pandemia ritrovarsi è meraviglioso. Beatrice Valli è raggiante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2021.