Chiara Ferragni e la pole dance tutta da ridere

Chiara Ferragni ha praticamente creato un impero come imprenditrice digitale, ma ci sono ambiti in cui proprio non è all’altezza. L’influencer ha provato a prendere lezioni di pole dance a Milano: coordinazione, slancio, equilibrio e ritmo: non sono doti che sembrano appartenerle...

TUTTI I VIDEO