Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: 'Storia al capolinea'

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati, la storia è arrivata al capolinea. E’ l’ex cavaliere di Uomini e Donne ad annunciare la rottura con la 39enne in un post su Instagram. Il 50enne spiega le cause dell’addio e chiede rispetto in un momento così delicato della vita di entrambi, genitori di Bianca, venuta al mondo l’11 ottobre 2019 e che tra poco compirà appena 2 anni. I due dovevano sposarsi, invece è tutto finito.

Si sono conosciuti a Uomini e Donne, hanno partecipato anche a Temptation Island, senza soccombere, nonostante le tante incomprensioni, Sossio e Ursula sembravano ormai destinati alle nozze, come una doccia fredda, invece, c’è il crack che pare proprio definitivo.

Aruta pubblica una foto con su scritto ‘Game over” e svela: “Mi dispiace deludere tutte le persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia, che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare e con tristezza che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea”.

L’ex calciatore poi fa un appello: “Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”.

Ursula rimane, invece, in silenzio. A un follower che le chiede qualcosa sulla dichiarazione dell’ormai ex compagno, sottolinea però: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. L’annuncio sembra davvero strano e inspiegabile: solo poche ore prima la coppia pubblicava foto romantiche e dediche d’amore…

