Gli chiedono se ci sia speranza che torni con Chiara Ferragni, Fedez risponde all’inviato di Pomeriggio 5: ''Chi vive sperando…''

Fedez non si sottrae al quesito. Incalzato dal giornalista Michel Dessì, che lo ‘bracca’, dice la sua. L’inviato di Pomeriggio 5 gli chiede se ci sia speranza che torni con Chiara Ferragni, il rapper 34enne risponde con un’affermazione secca.

Non riesce proprio a stare tranquillo. Federico Lucia in questi giorni rimane immancabilmente sotto i riflettori. Dessì lo raggiunge in strada e ironizza: “Da buon uomo del Sud non potevo non accogliere il suo invito!”. Gli consegna un corno portafortuna. L’artista ribatte scherzando: “Ho appena messo giù il telefono con Myrta Merlino io, scusa!”. “E’ vero?”, gli domanda Michel. “Giuro! E ha detto che sei licenziato! No scherzo!!! T’immagini? Avrebbe fatto molto ridere, no?”, controbatte Fedez.

Si scherza sul dono che gli ha appena dato per combattere la sfortuna che pare perseguitarlo in questo periodo, si è anche scheggiato un dente. Il giornalista gli sottolinea: “Tutto è contro di lei”. Ma gli assicura che il corno “è potentissimo”. “No, no, è ironia, autoironia. Ti do una massima, vuoi una massima? Non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo!”, gli dice Fedez.

“Ha ragione! Senta ma, mi dica una cosa, posso solo una domanda? Un po’ più seria. Ha visto che molti hanno detto che c’è speranza che torniate insieme, per via delle fedi. Poi i giornali amplificano, scrivono… C’è questa speranza?”, chiede Dessì. “Ma secondo te, te lo vengo a dire a te?”, risponde Fedez. Il giornalista non demorde: “Non lo so, una speranza basta!”

Fedez è lapidario, secco. Usa un famoso detto: "Chi vive sperando muore… Disperato”. Una settimana fa, sempre raggiunto dalle telecamere di Pomeriggio 5, aveva detto: “Se confermo la rottura? Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo a voi? Ha senso che venga a raccontare i problemi della mia vita a voi?". E sulle voci di finzione, dovuta ai guai giudiziari della moglie, per sviare le attenzioni dallo scandalo, aveva spiegato: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole. Io ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. Non mi interessa quello che dicono, ma accetto che facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico“.

Intanto i gossip sulla rottura lo scorso 18 febbraio continuano. Oggi, che ricostruisce la fine del matrimonio dei Ferragnez, scrive: “Da quello che ci risulta, non è stato il rapper a lasciare la magione di City Life: è stata Chiara a ‘defenestrarlo’. Lui è riparato a casa della madre e ora cerca un appartamento in affitto nei paraggi dei suoi bimbi. A un amico ha scritto: ‘Sono sotto un treno’. Il 22 febbraio, alle 9.56, arriva il lancio di Dagospia: fine dei Ferragnez. Da allora, Fedez vive nel terrore che la sue vecchie e coraggiose confessioni su depressione e psicofarmaci possano essere brandite dalla moglie come una clava per ottenere l’affido esclusivo di Leone e Vittoria”.

Il settimanale aggiunge: “Dopo l’intervista al Corriere, il 3 marzo, la Ferragni andrà da Fabio Fazio a Che tempo che fa per raccontare la sua verità. Negli ultimi giorni, i Ferragnez si sono incontrati più volte, sempre a tarda sera. C’è un viottolo che porta alla pace. E’ stretto, ma in due ci si passa”.