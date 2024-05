''Spero sia l’ultima estate in due'': Giulio Berruti rivela di stare provando ad avere un figlio con Maria Elena Boschi

Il bel 39enne romano lo ha fatto sapere nel programma tv ‘Ciao Maschio’

Qui ha anche spiegato perché ha lasciato il mestiere di attore per fare il medico

Giulio Berruti ha rivelato di stare provando ad avere un figlio con Maria Elena Boschi. Spera che l’estate del prossimo anno la trascorrerà da papà.

Il 39enne è stato ospite del programma ‘Ciao Maschio’ su Rai1. La conduttrice Nunzia De Girolamo gli ha domandato se dopo quattro anni d’amore con la Boschi ci siano programmi per allargare la famiglia.

Il romano ha risposto: “Chiedere a una persona se fa un figlio, equivale a dire: sei ingrassato, sei magro. Esistono tantissime condizioni che magari possono anche non consentire a una persona di avere un figlio”.

Giulio Berruti, 39 anni, ha rivelato di stare provando ad avere un figlio insieme a Maria Elena Boschi

“Nel tuo caso siamo amici e te lo consento”, ha poi però aggiunto.

Quindi la risposta vera e propria: “Ci stiamo lavorando da un pochino di tempo. Quindi spero come abbiamo già dette tempo fa che sia l’ultima estate in due, l’estate non è ancora arrivata quindi… speriamo”.

Berruti da qualche anno ha lasciato la carriera di attore per tornare a fare il medico. Suo papà era chirurgo oculista, lui fa il dentista.

Ha spiegato i motivi di questa scelta: “A un certo punto c’è stato un momento in cui potevo fare un salto in avanti con la carriera. Però avevo l’università da finire, mancava un anno e se avessi perso quell’anno avrei perso i quattro anni già fatti”.

L'ex attore, oggi dentista, ha raccontato della sua vita professionale a Nunzia De Girolamo

“Quindi ho detto basta, faccio una cosa che nessuno si aspetta. Ho deciso di finire il percorso universitario, facendo anche inc***are qualcuno, anche in Rai”, ha proseguito.

“Meglio così comunque perché la vita è una cosa che ti capita ed è anche come tu reagisci. Ma non è sempre gentile. Quel periodo era bellissimo, ma mi sono detto: se tra vent’anni non è così, che faccio?”, ha concluso.