I due in tv non si nascondono e si affidano al Cielo: “Se Dio lo vorrà. Vogliamo crederci”

La 46enne è già madre di Francesco Pio, nato a luglio 2006, e Nicolas, venuto al mondo a dicembre 2011

“Siamo felici, ho solo lacrime di gioia”, confessa in tv. Manila Nazzaro e Stefano Oradei si accomodano nel salotto di Verissimo dopo le loro nozze, celebrate in Campidoglio il 4 maggio e poi a Villa Miani il 13 dello stesso mese. Davanti alle telecamere rivelano di volere un figlio. “Il nostro sogno è incrementare la famiglia”, svela il ballerino 40enne. L’ex Miss Italia 46enne si affida al Cielo, “Se Dio lo vorrà, io voglio crederci”. E’ già madre di Francesco Pio, nato a luglio 2006, e Nicolas, venuto al mondo a dicembre 2011, avuti dall’ex marito Francesco Cozza.

''Il nostro sogno è incrementare la famiglia'': Manila Nazzaro e Stefano Oradei in tv dopo le nozze rivelano di volere un figlio

Il programma di Canale 5 ripercorre i fiori d’arancio, mostrando immagini in esclusiva. Manila e Stefano in studio si commuovono. Hanno reciprocamente solo parole d’amore. “Stiamo vivendo una favola. Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti in così poco tempo. Ora ci credo, abbiamo realizzato la nostra favola”, sottolinea la conduttrice.

"Dire mia moglie è meraviglioso. La proposta è arrivata un anno fa, volevo farla subito, poi ho aspettato un po’”, confida Stefano. Manila si apre sulla prima notte dopo il primo sì: "Dopo il matrimonio in Campidoglio, mi ha fatto trovare una lettera d'amore e un solitario. Lui è una sorpresa continua. Succede che le cose belle arrivano. A volte penso che me lo sono meritato questo ragazzo".

La 46enne e il 40enne in tv non si nascondono e si affidano al Cielo: “Se Dio lo vorrà. Vogliamo crederci”

Oradei è arrivato quasi in concomitanza della rottura dalla precedente relazione della Nazzaro con Lorenzo Amoruso. “All'inizio ero ferita, sono stata criticata per aver fatto entrare un altro uomo nella mia vita. Io non me la sono mai presa troppo, vale sempre la pena provare a essere felici. Con lui è tutto nuovo, è unico”, spiega lei. Pensa che questo sia “l’amore che merito di avere”.

“Siamo felici, ho solo lacrime di gioia. Il cuore batte forte ogni giorno, siamo sempre insieme. La cosa bella del matrimonio è vivere insieme le gioie e i dolori”, precisa la Nazzaro. Oradei annuncia: “Il nostro sogno è incrementare la famiglia". Si affidano al Cielo. “Se Dio lo vorrà”, sottolineano all’unisono. Manila è fiduciosa: “Io voglio crederci”.