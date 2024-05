Elettra Lamborghini festeggia 30 anni con un mega party a Milano tra amici vip, genitori e marito: serata a tema e look indimenticabile

La festa diventa subito social: canti e danze fino a tarda notte per l’evento ‘wild animalier’

Ci sono Afrojack, papà Tonino e tanti amici: da Alessandro Enriquez a Beatrice Valli e Marco Fantini e…

Elettra Lamborghini non lascia che un compleanno così importante passi inosservato. La regina del ‘twerking’ festeggia 30 anni con un mega party a Milano tra amici vip, genitori e marito. La serata è a tema “wild animalier”.

Per l’ereditiera e cantante un look indimenticabile e sensualissimo. La festa diventa subito virale sui social: ci sono Afrojack, papà Tonino e mamma Luisa, e tanti amici: da Alessandro Enriquez a Beatrice Valli e Marco Fantini, da Giusy Ferreri a Rocco Hunt, passando anche per Giacomo Urtis e Iconize Marco Ferrero. Ci sono pure il fratello Ferruccio, 33 anni, e le sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia, 22 anni. Assente, dato il loro dissidio che continua, Ginevra, l’ex ‘vippona’ del GF, 31 anni.

La cantante con il fratello Ferruccio, 33 anni, e le sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia, 22 anni

Elettra ha scelto di avere numero ristretto di invitati e dress code rigorosamente "wilde". Lei indossa una tuta trasparente leopardata, che ricorda il tatuaggio che ha su una natica, con biancheria a vista. Fasciatissima, mette in risalto le sue curve sinuose. Anche l’allestimento nel locale Officina in via Giovenale rispetta il tema. Tutto è stato curato, fin nei minimi dettagli da Giorgia Farina, event planner ormai famosissima.

L'ereditiera insieme a papà Tonino e mamma Luisa

La festa, tra balli scatenati, canti e giochi acrobatici, va avanti fino a notte fonda. La torta, quando arriva, è grandiosa, a sette piani, creata da Mami Louise Milano, brand gestito dalle imprenditrici Fabiana e Valentina, note da tempo nel mondo del cake design e catering dolce.

Le due firmano anche la postazione showcooking, con delle creme brûlée crepes realizzate live, e l’angolo churros con dulce de leche. L’angolo ,invece, dedicato al salato è curato da “All’Antico Vinaio”.

La torta è grandiosa: a sette piani

Raggiante, dopo che il padre le ha regalato un nuovo cavallo, Ermes, la Lamborghini è euforica e non si ferma un istante. "Wild 30. Grazie amici della vostra presenza e grazie Giorgia Farina per aver reso ed organizzato questa festa magnifica”, scrive sul social, dove condivide alcune foto del party.