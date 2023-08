''Sono stanca di leggere che sono troppo trash, ora parlo io'': Tina Cipollari sbotta sul social e fa un annuncio

La 57enne replica a quelle che lei definisce semplicemente ‘fake news’

L’opinionista del dating show di Canale 5 resta al suo posto e mette a posto i detrattori

Tina Cipollari è stufa di tutte le voci che la vorrebbero fuori da Uomini e Donne. La 57enne sbotta:“Sono stanca di leggere che sono troppo trash, ora parlo io”. Sul social fa un annuncio con cui zittisce i suoi detrattori.

Per molti Tina era ormai ‘alla frutta’, fatta fuori dal dating show di Maria De Filippi perché eccessiva nei toni e nei modi. Mediaset vuole cambiare registro offrendo una tv più patinata e meno urlata, in cui l’informazione la faccia da padrone. Il nuovo GF ne sta ‘pagando’ le conseguenze e offrirà uno spettacolo assai diverso, almeno sono queste le intenzioni, rispetto alle scorse edizioni. Per alcuni anche Tina sarebbe entrata nell’operazione ‘repulisti’ ormai attuata. La Cipollari, però, non ci sta e dice la sua in merito.

“Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto: ‘Tina troppo trash', ‘Piersilvio caccia Tina’, Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’ - ribatte l’opinionista - Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti e che, purtroppo per loro, anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto”.

Tina aggiunge: “E vi dirò di più, talmente mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news, che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti e un caro saluto a Pier Silvio”.

La Cipollari riguardo a Berlusconi ci tiene a puntualizzare. “Quando scrivo ‘un caro saluto a Pier Silvio’ è proprio un caro saluto. Io non lo conosco, ma l’ho sempre stimato e lo stimo molto e mi dispiace che sia stato sempre tirato in mezzo in questa circostanza. Immagino che, come giusto che sia, i suoi pensieri, sia personali che professionali, siano rivolti altrove. Spero un giorno di poterlo conoscere. Buone vacanze a tutti”, sottolinea infine.