Vacanze alternative per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: prima notte in campeggio in Francia, ecco com'è andata

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arrivano in Provenza, in Francia, con il camper. La 33enne e il 31enne stavolta scelgono un nuovo modo di viaggiare, optano per vacanze alternative e trascorrono la prima notte in campeggio. Con loro portano anche i due cagnolini, Aspirina ed Ercole, i Jack Russel a cui entrambi sono affezionatissimi. Il figlio di Francesco Moser sul social racconta com’è andata.

“Da oggi inizia la nostra vera vacanza in camper, ci siamo appena piazzati in un campeggio in Provenza”, racconta Nacho nelle sue IG Stories, mostrando il mezzo di locomozione scelto per il viaggio. “Ceci ha preparato il letto. Ora arriverà la cena. Ecco la nostra piccola casetta”, aggiunge mostrando tutti i particolari del camper. Poi ironizza ridendo: “E niente, abbiamo finito tutti i soldi a St. Tropez e ci siamo dovuti adattare…”. Ignazio si rivolge al cane: “Eh Ercolino? Ti piaceva andare andare a fare il figo… Adesso finito! Campeggio!”. E scrive: “Non so quanto durerà, ma al momento siamo carichi”.

Moser inquadra il letto al momento di andare a dormire: sopra, oltre a Cecilia, ci sono anche i due quattro zampe, comodamente accomodati. “Già è grande li letto… - sottolinea sarcastico - Voi due dovete stare qui a rompere le pal*e?”. Sulla prima notte in camper Cecilia dice: “Molto spazio. Pensavo peggio, invece molto organizzati”. Pure lei ci scherza su.

Nacho al mattino porta il caffè alla fidanzata ancora a letto con 'Nino'

Ignazio al mattino porta, come sempre, il caffè alla fidanzata che ha appena aperto gli occhi. “Guarda qui, che vita da camperista, anche il caffè a letto. A parte che i camperisti di solito si svegliano presto, gioia…”. “Noi non siamo camperisti”, ribatte Chechu. Moser poi si rivolge a Ercolino: “Nino, dillo a tutti che hai rotto il caz*o stanotte: e vai, e vieni, e su, e giù, e monti su e vai giù”. Poi inquadra Aspirina e sottolinea: “Tu sei molto più brava, sappilo”. “Prima notte andata… - scrive a commento della storia - Tolto Ercolino che stanotte dormirà al canile, tutto è andato molto bene”.