Federica Pellegrini mostra il pancino che cresce nelle foto del party di compleanno a Jesolo: guarda

Celebra i 35 anni con Matteo Giunta, la famiglia e gli amici in un lussuoso hotel

Completo verde smeraldo in maglina in lurex con pantaloni bordati di piume e camicia annodata in vita

Federica Pellegrini celebra i 35 anni, compiuti il 5 agosto, da mamma: mostra il pancino che cresce nelle foto del party di compleanno a Jesolo che condivide sul social. Festeggia con parenti e amici al J44 Lifestyle Hotel. Accanto a lei c’è, come sempre, il marito, Matteo Giunta, papà al settimo cielo. I due il 27 agosto prossimo si regaleranno il loro primo anniversario di nozze: con la cicogna in volo sarà speciale.

Federica Pellegrini mostra il pancino che cresce nelle foto del party di compleanno a Jesolo

La Divina è euforica. Negli scatti impossibile non notare la leggerissima rotondità ad altezza ventre: è entrata al quarto mese di gravidanza. A inizio 2024 avrà la sua bambina.

La Divina davanti alla torta stappa una magnum di champagne

Federica spegne le candeline. Il party è scoppiettante, gli invitati si divertono con folli travestimenti: dagli occhiali giganti ai cappelli variopinti. La campionessa di nuoto ride a crepapelle. Poi si lascia immortalare accanto a Matteo che le dedica parole importanti. “Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. Tanti Auguri Amore”, scrive il 41enne.

La campionessa di nuto sul social conferma il sesso del bebè: avrà una femmina

La Pellegrini sul social conferma ancora una volta il sesso del bebè, già rivelato tra le righe al momento dell’annuncio della gestazione e poi confermato in un’intervista dalla madre, Cinzia Lionello. Mostra a tutti un mazzo di rose rosse ricevute da Giunta: in mezzo ce n’è anche una color rosa. E lei ribadisce: “35…con un pizzico di rosa”. Non vede l’ora di poter stringere tra le braccia la bimba.