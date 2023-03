''Stare da soli non è semplice'': il padre di Ignazio Moser presenta la sua nuova fidanzata

A 71 anni Francesco Moser ha trovato di nuovo l’amore: lei si chiama Mara

Anche la sua compagna è un’ex ciclista, ha 54 anni e vive in Veneto

Francesco Moser, noto ex ciclista trentino e padre di Ignazio Moser, ha una nuova fidanzata. Ha ufficializzato il suo amore per Mara Mosole in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’. A 71 anni pensa che non sia facile stare da soli e per questo ha deciso di crearsi un nuovo legame sentimentale con la 54enne veneta. Moser, che ancora oggi ama pedalare per passione, alla domanda sulla fine del matrimonio con la madre dei suoi figli ha risposto: “Bisogna adattarsi, stare da soli non è mica una roba semplice. Però, ora, non sono più solo: ho una nuova compagna che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me”.

Francesco Moser, 71 anni, con la nuova compagna Mara Mosole, 54

Quando gli è stato chiesto in che senso la compagna sia simile a lui, ha replicato: “Ha corso in bici, è stata campionessa d’Italia. È più giovane, del ’68. Si chiama Mara Mosole”. Quindi ha spiegato come l’ha conosciuta: “La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vintage: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui perché lavora con il padre che ha un’azienda nel trevigiano”.

La coppia sembra molto felice insieme

Com’è vivere un amore a settant’anni? “Diverso da quando sei giovane. Ma non sono bravo a parlare d’amore. Posso dirle che si può vivere anche soli, ma che in due si sta meglio”.

Il giornalista gli ha poi chiesto se abbia rapporti con Belen Rodriguez, sorella della futura nuora Cecilia: “Certo, è stata anche qua. Abbiamo fatto Natale insieme. Poi, i giovani sono andati in montagna per conto loro, io sono rimasto a casa, non è che m’intrometto”. Sull’attenzione mediatica riservata a Ignazio e alla relazione con Chechu, ha commentato: “Non lo trovo strano: pure io da giovane ci stavo sulle copertine”.

Moser Senior con Ignazio e la fidanzata Cecilia Rodriguez

Infine Francesco sembra anche aver ‘spoilerato’ il mese delle nozze del figlio, dovrebbero essere ad agosto (o almeno così gli è stato detto). “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”, ha concluso.