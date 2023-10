''Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt'': Romina Power condivide la foto sul social e sbotta

La cantante 72enne preoccupata dalla scia di un aereo che reputa anomala

L'ex moglie di Al Bano nel 2014 scrisse una canzone complottista contro le scie chimiche

Romina Power torna a esprimere le sue idee a gran voce. Condivide una foto sul social in cui si vede in cielo la scia lasciata da un aereo che lei ritiene anomala. La cantante sbotta: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt”.

L’ex moglie di Al Bano pubblica lo scatto e scrive: “E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea????”. Poco dopo la 72enne aggiunge: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt”. Alcuni follower sono d’accordo con lei. “Purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo ma nei fatti non cambia mai nulla”, commenta uno. E ancora: “Il pilota avrà bevuto un po’… comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea”; “Milano idem stanno manipolando il clima, con il consenso dei nostri politici”.

Romina crede alle scie chimiche. Non lo ha mai nascosto. Nel 2014 ha cantato una brano a riguardo. Il testo recitava così: “Che malattia il vivere in un mondo dove ancora c’è conflitto. Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà. Non vogliamo più che vinca la paura. Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere…”.

Il post della cantante 72enne

Già qualche anno prima aveva avuto da ridire anche sull’epidemia della “febbre suina”. In una lettera aperta all’allora ministro della salute Maurizio Sacconi la Power aveva sottolineato: “Sia il vaccino che la stessa epidemia A/H1N1 sarebbero armi biologiche deliberatamente utilizzate per la riduzione della popolazione mondiale”.

L’artista era tornata sull’argomento nel 2016, ribadendo il no alle scie chimiche con un tweet. “Mi meraviglio di come l'Italia si stia lasciando avvelenare dalle scie chimiche. Era un paese meraviglioso”, aveva cinguettato, sintonizzandosi pienamente sugli umori della ‘pancia’ di molta gente e appoggiando quelle che i più definiscono vere bufale. Convinzioni per le quali sui social si battaglia ogni giorno, nonostante esperti accreditati smentiscano.