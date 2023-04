''Dicevano che ero rimbambita, che lui stava con me per soldi'': Stefania Pezzopane parla della rottura con Simone Coccia Colaiuta con le lacrime agli occhi

La politica 63enne e il 39enne, ex spogliarellista, si sono lasciati dopo 9 anni

Distrutta dal dolore, l’ex senatrice spiega perché è finita

Stefania Pezzopane piange a Domenica In. La rottura con Simone Coccia Colaiuta, a cui è stata legata per ben 9 anni, l'ha provata. Distrutta da dolore, ne parla a Mara Venier. Replica a chi l’ha sempre criticata per il sentimento provato verso l’ex spogliarellista 39enne. “Dicevano che ero rimbambita, che lui stava con me per soldi”, sottolinea l’ex senatrice 63enne.

Sono stati una coppia dal 2014, adesso è arrivato l’addio. Distrutta dal solore la Pezzopane spiega: “La storia che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell'ultima fase non avevamo più interessi comuni, pur avendo sempre enorme rispetto reciproco. Siccome l'amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo e, piano piano, abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore, e non farlo consumare. Non dovevamo far consumare una bellezza che avevamo sempre protetto dalle ostilità".

Stefania quando usa la parola ‘ostilità’, si riferisce proprio a chi non ha mai visto di buon occhio la relazione con Simone: “Mi dicevano che ero rimbambita, che ero impazzita, che lui stava con me per i soldi. Ma erano tutte cose stupide. Avevano l'arroganza di sapere perché stavamo insieme, ma noi ci amavamo solo. Non facevamo nulla che togliesse ad altri, facevamo la vita che fanno tutti gli innamorati”.

Mara venier conforta l'ex senatrice

Il pregiudizio degli altri non ha fatto sfaldare la coppia, anche se ora è finita. Sono state le loro differenze a portarli accanto, così rimarca la politica. “Ci siamo innamorati delle nostre differenze, delle nostre emozioni segrete. Io della sua energia, lui della mia saggezza. Abbiamo vissuto situazioni di passione, emozione, divertimento. Ho esplorato cose che per me erano sconosciute: la sua vita, i suoi tatuaggi, che all'inizio non riuscivo a comprendere. Così come lui all'inizio non capiva il mio impegno h24 per gli altri. Poi ci siamo compensati”, chiarisce ancora Stefania. "Nessuno ti toglierà l'amore che hai vissuto”, le sottolinea la Venier vedendola tanto sofferente e con le lacrime che continuano a rigarle il volto.