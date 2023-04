La conduttrice apre la prima puntata con tanti doppi sensi che rimandano all’ex Totti

Sorprende tutti con la frangetta e i capelli anni ’70 alla Farrah Fawcett

Ilary Blasi è scatenata in tv. Apre la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, che conquista il 23,3% di share, vincendo la serata, con tanti doppi sensi che rimandano al chiacchieratissimo addio all’ormai ex marito Totti. Le frecciatine, arrivano al mittente e, soprattutto, non passano inosservate. “Per uno che se ne va c'è sempre uno che arriva”, dice la conduttrice. Rivoluziona la sua immagine con un nuovo look che lascia a bocca aperta. Il motto di questa edizione del reality show è: “Il meglio deve ancora venire”. Quasi un augurio che fa a se stessa.

''Per uno che se ne va c'è sempre uno che arriva'': doppi sensi e nuovo look, Ilary Blasi scatenata per la partenza dell'Isola 2023

Ilary entra in scena spumeggiante e sorridente più che mai. Stupisce i telespettatori col suo nuovo taglio di capelli firmato dall’hair stylist e amica Alessia Solidani. Ha scelto una chioma voluminosa, stile anni ’70, che richiama alla mente la Charlie’s Angel Farrah Fawcett. Ciocche biondissime e make up assai diverso rispetto al passato, curato dalla make up artist Laura Barenghi, la stessa che segue, come un’ombra, anche Michelle Hunziker. Per la 41enne eyeliner e ombrée lips: l’effetto è esplosivo.

La conduttrice prima di andare in scena

La Blasi sceglie un outfit da diva. Niente scollature osé. Indossa una lunga gonna a matita satinata nera con spacco sul retro, sopra una t-shirt bianca con cristalli Swarovski sul girocollo. Porta guanti lunghi fin sopra al gomito neri. Ai piedi calza pump nere dal tacco ‘impossibile’. La sua mise, curata dalla stylist Silvia Giacò, è firmata La Santos Atelier.

La 41enne si fa vedere sui social col suo outfit da diva

La conduttrice si prende il centro della scena, al suo fianco, seduti, ci sono i due opinionisti: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. “E’ un anno esatto che non ci vediamo - dice - Ci siamo lasciati con un claim: ‘Tutto può cambiare’. E in effetti tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, ora non c’è più”. Chi la guarda pensa che sia arrivato il momento tanto atteso in cui Ilary parlerà di Totti. Non è così. “Parlo di Nicola Savino che ci segue da casa - sottolinea con tanta furbizia lei - Ti mando un bacio”.

Sorprende tutti con la frangetta e i capelli anni ’70 alla Farrah Fawcett

Non è ancora finita. “Ma si sa, per uno che va, ce n'è sempre uno che arriva…”, continua l’ex Letterina di Passaparola. Non sta parlando del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, ma di Enrico Papi, anche se il doppio senso è più che evidente, al punto che Luxuria la saluta con una frase in tedesco… “Non capisco nulla, non parlo tedesco”, sottolinea subito la Blasi.

La sua mise, curata dalla stylist Silvia Giacò, è firmata La Santos Atelier

Ilary lancia così il claim di quest’anno: “Il meglio deve ancora venire…”. La romana ne è certa, a quanto pare: la sua ‘seconda vita’ è cominciata con le migliori premesse. E, dato che si parla di uomini importanti al suo fianco, non le rimane che annunciare l’inviato dell’Isola: “Lui è la mia certezza, senza di lui non potrei farcela. No Alvin, no Isola”. E l'inviato arriva in moto d'acqua, con la musica di 007 vestito con giacca da smoking, camicia bianca e papillon sopra e in costume sotto. Poi tocca ai naufraghi.

Si parte, con le solite gaffe e le tante risate. Poco dopo la mezzanotte, la conduttrice, spronando i concorrenti a mostrare le loro personalità, sottolinea: "L'ho detto anche in un'intervista. A me i normodotati non piacciono”. Ilary capisce che ha detto qualcosa di sbagliato e l’ilarità prende il sopravvento. "Non i normodotati, i normotipo”, si corregge. Luxuria la prende in giro e sui social i suoi video sono subito virali.