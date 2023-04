Luca Salatino e Soraia si sono lasciati! Lui aveva anche lasciato il GF Vip per lei: cos'è successo?

Il 31enne romano, dopo i tanti gossip di crisi, annuncia la rottura sui social

Dopo i tanti gossip di crisi insanabile, arriva l’ufficialità. Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, coppia nata a Uomini e Donne, si sono lasciati. Il 31enne romano lo annuncia sui social. Nelle sue IG Stories scrive: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, Luca”. L’ex tronista 31enne non specifica i motivi della separazione dalla 28enne. Lui, ex cuoco, aveva anche abbandonato il GF Vip per correre dalla ragazza, di cui sentiva fortemente la mancanza nella Casa e per la quale ha versato un mare di lacrime al reality. I fan rimangono spiazzati, il loro pareva un amore destinato a durare: tutti si chiedono cosa sia successo.

I rumor sulla fine della storia d’amore tra Luca e Soraia erano diventati insistenti durante le festività pasquali. I due avevano trascorso quei giorni inspiegabilmente lontani. Stando ai ben informati la crisi si sarebbe innescata proprio dopo l’uscita di Salatino dal Grande Fratello Vip. La decisione di chiudere i due l’avrebbero presa, quindi, da qualche settimana.

C’è chi racconta che Soraia si sarebbe stancata di Luca per alcune decisioni da prendere riguardo la loro vita in coppia, anche se fino a poco tempo prima la ragazza aveva mostrato tutta la sua vicinanza al fidanzato, reduce da un intervento alla schiena.

Sul web rimbalzano copiose segnalazioni che vorrebbero Soraia già legata a un altro, un imprenditore che vivrebbe a Napoli: lei è stata più volte pizzicata in zona Vomero. L’impiegata originaria di Como, però, al momento non dice nulla: ha blindato il suo profilo, rendendolo privato, e non replica all’ex tronista che pareva aver conquistato completamente il suo cuore.