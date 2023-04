Fedez ammette la sua incoerenza: ecco perché è andato a Dubai anche se aveva promesso di non farlo

Valerio Staffelli gli rifila il Tapiro di Striscia, il rapper 33enne non si scompone e spiega

La vacanza in famiglia negli Emirati l’ha messo al centro della bufera

Fedez si guadagna un bel Tapiro d’Oro di Striscia. A Valerio Staffelli, che glielo rifila a Milano, spiega perché è andato a Dubai, anche se aveva promesso precedentemente di non farlo mai più. In una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio il rapper 33enne aveva definito la località degli Emirati Arabi Uniti: “Una Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto”. Federico Lucia ammette senza alcun problema la sua incoerenza e rivela il perché è volato lì con Chiara Ferragni e i due figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2.

Federico Lucia non rimane spiazzato. Pacatamente risponde. Staffelli gli domanda: “Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?".

Fedez ribatte e dice la sua: "Ho molto da farmi perdonare… A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto... Però no dai, non è semplicemente quello”.

L’inviato del tg satirico insiste, l’artista rivela: “I genitori dei migliori amici di mio figlio volevano andare lì. Poi ci sono dei nostri cari amici che non vedevamo da tempo: loro vivono lì…”. A proposito della sua mancanza di coerenza Fedez infine ammette: “Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù…”.

Staffelli gli chiede pure della presunta crisi con la Ferragni: “Nelle foto della vacanza insieme non vi stringete mai…”. Fedez ironico ribatte: “Allora vorrà dire che ci stringeremo di più”. L’ultima domanda riguarda Luis Sal, con cui pareva inseparabile e che ora è scomparso dai radar: i due non conducono più insieme Muschio Selvaggio.

“A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone", dice il cantante. E conclude: “Se abbiamo litigato? Al momento no”.