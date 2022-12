Stefano De Martino confessa: ''Sono ossessionato dai miei obiettivi''

Il 33enne sul ritorno di fiamma con Belen: “Sono un privilegiato e sono un uomo molto felice”

“Non sono multitasking ed è una cosa che non sopporto di me”

Stefano De Martino si racconta sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che dedica al conduttore la cover del settimanale. In tv anche con Bar Stella, programma in onda in seconda serata su RaiDue, l’ex ballerino di Amici confessa: “Sono ossessionato dai miei obiettivi”.

Napoletano doc, si sente molto attaccato alla sua città. Il 33enne riguardo a cosa lo faccia sentire partenopeo, spiega: “Nel modo che ho di sdrammatizzare e cercare di farmi una risata anche sulle difficoltà della vita”.

Il 33enne rivela pure il suo difetto che proprio non sopporta

Quando gli si domanda qual è la cosa che più ama di lui, De Martino non ha dubbi: “L’ossessione con cui perseguo i miei obiettivi: quando mi metto una cosa in testa, diventa il mio credo”. Stefano sa pure identificare il difetto che gli crea più rabbia: “Vorrei riuscire a fare più cose contemporaneamente. Non sono multitasking, ragiono a compartimenti stagni ed è una cosa che non sopporto di me”.

Sul ritorno di fiamma con Belen il presentatore dice: “Sono un privilegiato e sono un uomo molto felice”

Uomo di punta di Rai Due, dove conduce pure Stasera tutto è possibile, presto a teatro, a marzo 2023, con “Meglio stasera”, un ‘one man show’, riesce a staccare: “In quei casi mi piace viaggiare, stare in famiglia”. Stefano De Martino parla pure del ritorno di fiamma con Belen, da cui ha avuto il figlio di 9 anni Santiago, e confida: “Sono un privilegiato, faccio quello che amo e sì, oggi sono un uomo molto felice”.