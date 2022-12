Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta la sua nuova casa a Milano: guarda

La 26enne fa vedere l’appartamento acquistato insieme a Goffredo Cerza

Dall’ingresso al salotto fino alle stanze: ecco gli spazi dove crescerà il suo primo figlio

Aurora Ramazzotti porta i follower in giro nel suo appartamento, ai fan, come promesso da tempo, regala nelle sue IG Stories un ‘home tour’ della sua nuova casa acquistata a Milano con il fidanzato Goffredo Cerza. La 26enne mostra per la prima volta gli spazi dove crescerà il suo primo figlio, in arrivo il prossimo aprile.

“Secondo me si può fare un tour della casa adesso”, sottolinea la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Aurora si riprende tra le quattro mura, davanti a uno specchio. Indossa una canottiera e jeans e mostra il pancione di sei mesi. “Ciao, ho avuto 5 giorni di influenza un po’ bruttina, come potete sentire dal mio naso, ancora non mi sono ripresa del tutto, però approfitto del fatto che mi sento meglio per farvi vedere un po' la mia casa. Ve lo avevo promesso quando era ancora un cantiere… Venite con me!”, spiega.

La Ramazzotti inizia dall’ingresso, dove c’è un piccolo albero di Natale addobbato. “E’ stato gentilmente offerto da mia suocera perché, voi lo sapete, altrimenti non lo avrei mai fatto. La collocazione è questa al momento, non so dove altro metterlo”, precisa.

L’influencer e conduttrice passa al salone: sulle pareti c’è una carta da parati che raffigura una piuma di pavone zoomata tantissimo. Il divano è sui toni del verde. “Manca un tavolo e un quadro”, sottolinea. Fa vedere anche il tavolo da pranzo e la libreria, appena arrivata. Una porta in vetro nero a scorrimento porta nella cucina, anch’essa ‘black’ e super moderna.

Aurora passa alla zona notte. Indica una porta chiusa e rivela: “Quella stanza rimarrà chiusa perché ancora non è pronta”. E’ sicuramente quella che accoglierà il figlio. “Questo è il bagno degli ospiti - prosegue - dobbiamo finire di decorarlo. Ho la vasca da bagno che mi sta svoltando la vita: non sapete quanto sono felice di averla”.

La ragazza mostra la camera da letto che divide con Goffredo, al centro della parete c’è un quadro con rappresentata una luna, opera d'arte realizzata dall'artista tedesca Katherine Geller.

Nella stanza c’è una cabina armadio e il bagno padronale. In un altro piccolo spazio Aurora creerà una zona ‘smart working', con scrivania e sedia. E’ davvero contenta del risultato finale: la nuova casa le piace tantissimo.