''Volevo far nascere mio figlio in Sicilia, ma invece nascerà a Milano'': Mariana Rodriguez spiega perché

Racconta tutto della gravidanza: “Sono al quinto mese, è un maschio”

La venezuelana 31enne, ora in Brasile col compagno, tra sette giorni partirà per l’Italia

Mariana Rodriguez racconta tutto della sua gravidanza sul social. Incinta di Gianmaria Coccoluto, kitesurfer 29enne, la venezuelana rivela: “Sono al quinto mese, è un maschio”. Il bebè si chiamerà, come ha già svelato nel post in cui ha annunciato la dolce attesa, Noa Maria. La 31enne ai follower confida: “Volevo far nascere mio figlio in Sicilia, ma invece nascerà a Milano”. E spiega perché

Il pancione pareva molto più avanzato, invece manca un po’ all’arrivo della cicogna. Mariana ora è in Brasile con il compagno, ma, contrariamente a quando si era pensato in precedenza, partorirà nel Bel Paese: “Tra sette giorni partiamo per l’Italia. Volevo far nascere il bambino in Sicilia, ma invece no. Per questione di macchinari e il resto, nascerà a Milano”. Si sente più ‘al sicuro’ in una clinica dove, se si dovesse verificare un’emergenza, è possibile intervenire con grande tempestività, la sanità lombarda le dà più rassicurazioni, così parrebbe dalle sue parole.

L’ex gieffina vip rivela anche il periodo che le è stato indicato per la venuta al mondo del neonato: “Sarà ariete, dovrebbe nascere tra fine marzo e i primi di aprile. Farò grandi litigate con questo bimbo…”. Poi racconta come ha conosciuto Coccoluto: “Ho pubblicato una foto riguardante il kite surf su Instagram, lui ha iniziato a mettermi tanti ‘like’. Io poi sono entrata nel suo profilo e mi sono interessata a lui. Dopo un mese sono andata in Sicilia, ci siamo conosciuti e innamorati”.

Mariana ha incontrato Coccoluto al Seven Duotone, nella riserva naturale dello Stagnone, a Marsala, un watersports center dove l’atleta nato a Terracina lavora. E’ lì che i due trascorrono gran parte dell’anno. Quando le si domanda del GF Vip la Rodriguez sottolinea: “E’ stata la peggiore esperienza della mia vita, sono stata bullizzata e nessuno mi ha difeso”. Ormai il reality è alle spalle.