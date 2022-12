La 21enne grazie alla psicoterapia ha superato le sue fragilità

“Ho imparato l’importanza dell’accettazione, per troppo tempo mi sono colpevolizzata”

Jasmine Carrisi si racconta sulle pagine di Chi. “Oggi so finalmente quello che voglio”, sottolinea la 21enne. Svela di essere stata ‘bullizzata’ per i gossip su papà Al Bano e mamma Lorendana Lecciso. “Odiavo i miei genitori, volevo sparire”, confessa.

Jasmine Carrisi 'bullizzata' per i gossip su papà Al Bano e mamma Loredana Lecciso: ''Odiavo i miei genitori, volevo sparire''

Giovanissima, Jasmine spiga come è cambiata ultimamente: “Ho acquisito sicurezza, ho fatto i conti col passato e ho superato le mie fragilità cercando, sempre, il lato positivo in ogni cosa”. Ci è riuscita con l’aiuto dell’ psicologo: “Merito della psicoterapia, ma è stato un lavoro lungo. Mi ci ero avvicinata già a 13 anni, poi, per paura di essere associata a un qualcosa che non conoscevo, ho rimandato”. Ha imparato “l’importanza dell’accettazione”.

La 21enne è arrivata a detestare il cantante 79enne e la showgirl 50enne (in foto con i due e il fratello Albano Junior, 20 anni)

“Per troppo tempo mi sono colpevolizzata per gli errori passati. Gli sbagli, ahimè, non vanno di pari passo con l’età anagrafica”, ammette la Carrisi. Il più grande? “Ha a che fare con la sottovalutazione. Da qualche parte ho letto che le persone ti trattano come tu dici loro di trattarti e ti attribuiscono il valore che tu dici loro di avere. Niente di più vero - spiega - Come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola - alunni, insegnanti, collaboratori scolastici - per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Jasmine è arrivata a detestare i genitori: “In qualche modo sì. Dopo quel poco simpatico battesimo di fuoco evitavo di accendere la tv e di passare davanti a qualsiasi edicola. Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine, il più delle volte sbagliata e sgradevole, della mia famiglia”. Ai padre e alla madre però non ha detto nulla: “Perché temevo di ferirli e perché, in fondo, sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto”.

La ragazza ora sta meglio grazie alla psicoterapia ed è pronta a spiccare il volo

Accusata sui social di essere ‘rifatta’, Jasmine chiarisce: “La verità è che ho solo fatto un po’ di filler alle labbra. Il resto appartiene alla naturale evoluzione del corpo umano”. Single, ha avuto un breve flirt con Giovanni, il figlio di Biagio Antonacci. Sul futuro, oltre alla serie tv I Carrisi, che girerà attorno a lei, ha le idee chiare: “Sogno la musica, un palco dove potermi esibire, ma anche di trasferirmi, subito dopo gli studi, per la gioia di mamma e papà, in America. E' ora di spiccare il volo. Il mio volo”.