Il giornalista si difende da chi gli ha puntato il dito contro per il forfait

Rivela i motivi che gli hanno impedito di essere al matrimonio

Alfonso Signorini non desidera passare per un maleducato. A Casa Chi rivela i motivi che cui ha dato ‘buca’ alle nozze tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, celebrate a Roma sabato 3 dicembre. Il giornalista nelle partecipazioni, era stato annunciato come uno dei testimone degli sposi. Vuole spegnere la polemica sul suo forfait. “Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro”, sottolinea.

Alfonso Signorini spiega la 'buca' data alle nozze di Francesca Cipriani: ''Non sono maleducato''

Il conduttore del GF Vip chiarisce: “Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Ieri mi sono trovato sul web come quello che dà buca ai matrimoni… Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”.

Il conduttore era stata annunciato come uno dei testimoni degli sposi

A prendere il suo posto da testimone è stato Giucas Casella. Signorini precisa: “Hanno avuto tempo di organizzarsi. Giucas Casella non è stato un ripiego”. Poi sottolinea: "Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. E’ stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato".