La moglie di Leonardo Bonucci parla della crisi matrimoniale: ''La malattia di nostro figlio ha messo in crisi la coppia''

Martina Maccari rispondendo alle domande dei follower sul social parla della crisi matrimoniale che ha rischiato di far naufragare il suo matrimonio. La moglie di Leonardo Bonucci, 37 anni, legata al 35enne dal 2008, sposata dal 2011 e madre di tre figli, Lorenzo, 10 anni, Matteo, 8, e Matilda, 3 anni e 10 mesi, ammette ancora una volta che la malattia del figlio ha messo in crisi la coppia. Per fortuna è riuscita insieme al marito a superare indenne la tempesta.

“Ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo, a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social”, sottolinea Martina.

Matteo, il secondogenito, nel 2016, quando aveva due anni, è stato colpito da una patologia che ha costretto il bambino a un intervento d’urgenza alla testa. Tutto questo ha messo a dura prova la Maccari e Bonucci, come Martina aveva raccontato a Diva e Donna a marzo scorso. "All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia… Quando accade un evento così doloroso ci si chiude, ci si isola, e si fa fatica a comunicare. E' come se esplodesse qualcosa nella tua vita, ti mette in difficoltà sia quando c’è troppo amore, sia quando ce n’è poco. All’inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c’è il rischio di perdersi”, aveva rivelato.

La moglie del famoso calciatore torna sul doloroso argomento e sottolinea come col marito sia riuscita a recuperare. Ai maligni che l’accusano di essersi innamorata di Bonucci perché ricco e famoso, replica: “Veramente quando ho conosciuto mio marito non era famoso e non aveva una lira”.